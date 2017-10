Air Πρίντεζης στην κορυφή του Top 10

Δείτε ακόμα τη μαγική no look πάσα του Πιέρ Τζάκσον, το κάρφωμα του Τιμπόρ Πλάις και τον Κρις Σίνγκλετον να στέλνει τη μπάλα στις κερκίδες. Εν συνεχεία απολαύστε τον Νόρις Κόουλ να βάζει ένα σουτ βγαλμένο από το ΝΒΑ, τον Αρτούρας Γκουντάιτις να κάνει ένα εντυπωσιακό κόψιμο και τους Ντουβερίογλου-Βέσελι να συνδυάζονται υποδειγματικά.

"Ερυθρόλευκη" βάφτηκε η κορυφή στο πρώτο Top 10 της EuroLeague για τη σεζόν 2017-18. Ο Γιώργος Πρίντεζης κέρδισε το No. 1 χάρις στο εντυπωσιακό poster-κάρφωμα που έκανε στην εύκολη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, σε ένα Top 10 που έχει άφθονο θέαμα να μας προσφέρει.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR