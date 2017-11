Άνοιξε την καρδιά του ο Νίκος Γκάλης

"Φεύγοντας από τη Νέα Υόρκη, φυσικά τους New York Knicks. Είχαν τότε σπουδαία ομάδα. Μου άρεσε ο Φρέιζερ, που για την εποχή του ήταν ψηλός πλέι-μέικερ. Αυτός ήταν το ίνδαλμά μου. Εξαιρετικός ήταν και ο Τζέρι Ουέστ, εκείνη την εποχή".

"Παίζοντας το κάθε παιδί στα playgrounds στην Αμερική, θα ήθελε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Το να πιστέψεις ότι θα φτάσεις κάποια στιγμή στο Hall of Fame είναι ένα πάρα πολύ μακρινό όνειρο".

"Είναι η μεγαλύτερη τιμή. Οι Αμερικανοί κάνουν αυτή την γιορτή, σαν να είσαι στα όσκαρ. Ένα τέτοιο στυλ υιοθετούν. Το να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και για το ελληνικό μπάσκετ. Ένας Έλληνας είναι στο παγκόσμιο Hall of Fame. Ήταν φανταστική εμπειρία και δεν θα τη ξεχάσω ποτέ. Είναι ότι καλύτερο, πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις".

Ύψιστη τιμή το Hall of Fame. Πως αισθάνεστε που είστε μέλος του;

Ήταν πολύ συγκινητικά και ιδιαίτερα τα λόγια σας στο Hall of Fame για τη μητέρα που σας πλησίασε και σας είπε ότι γλιτώσατε το γιο της από τα ναρκωτικά…

Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ρόδο, και δεν αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη στην "Αθλητική Ροδιακή", μιλώντας για την είσοδό του στο Hall of Fame, αλλά και πολλά ακόμα θέματα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Γκάλης από την Ρόδο όπου βρέθηκε μίλησε για το γεγονός ότι δεν έχει ασχοληθεί με τα διοικητικά του μπάσκετ, την είσοδό του στο Hall of Fame, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον κόσμο που τον αναγνωρίζει ακόμα στο δρόμο, ανεξαρτήτου ηλικίας.

