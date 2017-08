Αντετοκούνμπο: "Στην Εθνική για άλλα 15 χρόνια"

Γιάννης Αντετοκούνμπο στο NBA Greece: "Το σημαντικότερο είναι η υγεία. Εγώ εδώ θα είμαι για άλλα 15 χρόνια. Θέλω τα παιδιά να πάνε να κάνουν κάτι καλό στο Eurobasket 2017".

A post shared by SPORT 24 (@sport24) on Aug 21, 2017 at 10:49am PDT