Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στην πρεμιέρα!

Επιμέλεια:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στην πρεμιέρα!

Με ντέρμπι "αιωνίων" θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, καθώς η κληρωτίδα έβγαλε αντιμέτωπους στην πρεμιέρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Με ένα μεγάλο ντέρμπι θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα στην Α1 Γυναικών. Στο νέο πρωτάθλημα που θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, στο σπουδαιότερο παιχνίδι της πρεμιέρας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών, η Νίκη Λευκάδας θα υποδεχτεί τις Εσπερίδες, ο Παναθλητικός τον Ολυμπιακό Βόλου, ο Πρωτέας Βούλας τον ΠΑΟΚ, ο Αθηναϊκός τον Φάρο Κερατσινίου και ο Πανιώνιος τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών:

1η Αγωνιστική - 15/10/2017

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2η Αγωνιστική - 22/10/2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

3η Αγωνιστική - 29/10/2017

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4η Αγωνιστική - 5/11/2017

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

5η Αγωνιστική - 19/11/2017

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική - 26/11/2017

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

7η Αγωνιστική - 3/12/2017

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

8η Αγωνιστική - 10/12/2017

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

9η Αγωνιστική - 17/12/2017

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10η Αγωνιστική - 7/1/2018

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

11η Αγωνιστική - 14/1/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

12η Αγωνιστική - 21/1/2018

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

13η Αγωνιστική - 28/1/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

14η Αγωνιστική - 4/2/2018

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

15η Αγωνιστική - 17/2/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

16η Αγωνιστική - 25/2/2018

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

17η Αγωνιστική - 4/3/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

18η Αγωνιστική - 11/3/2018

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

19η Αγωνιστική - 18/3/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

20η Αγωνιστική - 1/4/2018

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ

21η Αγωνιστική - 22/4/2018

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

22η Αγωνιστική - 29/4/2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

 
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