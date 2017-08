Ο Δέλλας ευχαριστεί τον Θεό για τη Μαστροκώστα

Λογικά θα είχε...κέφια ο θεός μια μέρα σαν σήμερα.....αλλοιώς δεν υπάρχει εξηγήση για αυτόν τον άνθρωπο @gogomastro happy birthday baby........thanks god.

A post shared by Τραιανος Δελλας (@dellastraianos) on Aug 25, 2017 at 3:24pm PDT