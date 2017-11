"Χτυπάει" Αριθαμπαλάγα η Ρεάλ Μαδρίτης

Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά ήδη τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια έκαναν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της " AS ", η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του νεαρού τερματοφύλακα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Κέπα Αριθαμπαλάγα.

