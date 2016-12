Ο Ρονάλντο κατέκτησε το 9ο φετινό βραβείο του

Ο Ρονάλντο κατέκτησε την 4η διάκριση στα συγκεκριμένα βραβεία, αφού είχαν προηγηθεί νίκες σε διάφορες κατηγορίες το 2011, το 2013 και το 2014.

Αντίπαλοί του γι' αυτήν τη διάκριση ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο Τζέιμι Βάρντι, ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν και ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Πορτογάλος κατέκτησε την Τρίτη και το βραβείο για τον Ευρωπαίο Άνθρωπο του αθλητισμού για το 2016, που απονέμεται από μία συνεργασία 27 ειδησεογραφικό πρακτορείων από όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο βραβείο καταλήγει στα χέρια ενός ποδοσφαιριστή.

Αυτή ήταν η 8η και 9η ατομική διάκριση του Ρονάλντο για το 2016, μία χρονιά που τον βρήκε πρωταθλητή Ευρώπης τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την εθνική Πορτογαλίας.

Είχαν προηγηθεί η "Χρυσή Μπάλα", το βραβείο της UEFA για τον Καλύτερο Παίκτη της Ευρώπης, τα αντίστοιχα βραβεία των "World Soccer", "Four Four Two", "ESPN" ("Espy"), "Goal.com", "Marca" ("Trofeo Alfredo Di Stéfano") κι ενώ έπεται και η απόφαση των ομοσπονδιακών προπονητών και των αρχηγών των εθνικών ομάδων της FIFA, για το νεοσύστατο βραβείο "The Best", όπου είναι φιναλίστ μαζί με Μέσι και Γκριεζμάν.