Πέλκας, Σάχοβ και Μάτος μάχονται για το best goal

Αυτές είναι οι τρεις υποψηφιότητες για το Regency Casino Best Goal του Σεπτεμβρίου μέσα από την ψηφοφορία που έχει ανοίξει στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι Πέλκας και Μάτος διεκδικούν και τον τίτλο του 11888 MVP του μήνα, μαζί με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.

