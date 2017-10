Ο ΠΑΟΚ στα βήματα κορυφαίων της Ευρώπης

Η πιο ενδιαφέρουσα ομιλία για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ήταν του Jens Koenig, senior vice president Stadiums and Arenas, της εταιρίας Lagardere Sports, καθώς μίλησε για την οικονομική διαχείριση των αθλητικών σταδίων.

O Aaron Goudley συντάκτης του fcbusiness Magazine είχε συνομιλία με τον Mark Davies, Head of Global Partnerships της Swansea City AFC, για το success story της αγγλικής ομάδας-στηρίχθηκε πολύ στη δυναμική της Premier League- που το 2001 βρισκόταν πολύ χαμηλά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τα τελευταία χρόνια έχει συνεχώς ανοδική πορεία. Το 2011 ανέβηκε στην Premier, παίζει στο Liberty Stadium χωρητικότητας 21.000 θεατών και το 2013 κατάφερε να κερδίσει το League Cup, ενώ τερμάτισε 8η τη σεζόν 2014-2015.

O Jorn Klinge, CEO της εταιρίας Amayse AS εξήγησε πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ποιοτικά την προβολή διαφημιστικών σποτ στην διάρκεια αθλητικών μεταδόσεων. Έφερε παραδείγματα χρήσης της τεχνολογίας 3D που πλέον θα περάσει και στη Σούπερ Λίγκα (χρειάζεται πρώτα να λυθούν και ορισμένα νομικά ζητήματα).

O Stephane Pichavant , regional Manager Export Europe Africa and CIS της TAG Heuer αναφέρθηκε στο TAGHeuerisFootball, το πρόγραμμα δραστηριότητας της εταιρίας στο ποδόσφαιρο.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην σημασία του περιεχομένου της διαφήμισης και πώς αυτό μπορεί να αλλοιωθεί. Χρησιμοποίησε το αντι-παράδειγμα μίας διαφημιστικής πινακίδας που έγραφε «don’t drink and drive» και ο φωτογραφικός φακός σε μία φάση αγώνα είχε καταγράψει μόνο το «drink and drive».

To facebook ξέρει τους φίλους μας, το google τι ψάχνουμε, το youtube τι βίντεο βλέπουμε, το amazon τι αγοράζουμε. Η διαφήμιση έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στα social media. Στις ΗΠΑ η διαφήμιση γίνεται περισσότερο στα social media παρά στην τηλεόραση. Θα φτάσουμε στο σημείο να πουλάμε τα τελευταία πέντε λεπτά ενός αγώνα γιατί οι θεατές δεν θα βλέπουν όλο το υπόλοιπο ματς. Ο οπαδός είναι ο πρεσβευτής σε ό,τι κάνουμε, είναι το κέντρο σε ό,τι κάνουμε. Στην Αμερική πουλάνε τα e-sports. Άνθρωποι παρακολουθούν άλλους ανθρώπους να παίζουν e-sports με φανέλες αγαπημένων ομάδων».

H πρώτη παρουσίαση έγινε από τον Rayde Luis Baez, managing director της εταιρίας WWP Group Sportsmarketing που ανέλυσε την εταιρική στρατηγική και το παιχνίδι του Sponsorship. Στη συνέχεια, ο Κίμων Στέφος, head of Global Marketing Partnerships της Euroleage ανέλυσε το πώς έχει αλλάξει η αθλητική διαφήμιση με την εμφάνιση των social media. Σημείωσε αρχικά: «Τα σπορ είναι μέρος της κουλτούρας μας. Τα τελευταία 20-30 χρόνια τα σπoρ βρίσκονται στην κορυφή του entertainment business. Στον αθλητισμό ισχύει απόλυτα μία ατάκα από μία αγαπημένη μου ταινία, τον «Μονομάχο»: «Ήμουν ο καλύτερος γιατί κέρδισα το κοινό» και εμείς πρέπει να κερδίσουμε το κοινό, τους καταναλωτές. Ο αθλητισμός έχει όλα τα στοιχεία για μια επική ιστορία και έχει και ιστορικές στιγμές. Γινόμαστε μέρος αυτών.

Έδωσαν ιδέες για σύγχρονες μορφέ μάρκετινγκ, αξιοποίησης των social media, ενώ υπήρχε και ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα για τον ΠΑΟΚ που αφορούσε στην κατασκευή νέων γηπέδων.

