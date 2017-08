Ανακοίνωσε τον Ελ Καντουρί ο ΠΑΟΚ

So we can officially welcome you to PAOK family #PAOK #transfer #welcome #DareToDream @OEKaddouri https://t.co/Nh8gRctbZT

Let's call it a deal @OEKaddouri and let you watch the rest of our game https://t.co/iHmBaDKr1r #PAOK #transfer #welcome pic.twitter.com/E3LOyl4eN5