"Πάμε να κερδίσουμε τα δυο ματς, ευελπιστούμε να χάσει βαθμούς η Βοσνία"

Πρώτη στο στιλ και με διαφορά η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές παρέλαβαν από την Prince Oliver, επίσημο fashion supporter του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τα νέα τους κοστούμια και όλα τα αξεσουάρ που τα συνοδεύουν. Πρόκειται για νέα συλλογή, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας βασισμένη στο μότο της εταιρίας "I make the difference, we make the difference".