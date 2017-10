Η ΑΕΛ "άλωσε" τα Περιβόλια, 1-0 τον Πλατανιά

Το μέτριο ξεκίνημα των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα είχε προσδώσει στον αγώνα το χαρακτήρα του "do or die". Ο Πλατανιάς ήθελε να σημειώσει την πρώτη νίκη στα Περιβόλια, ενώ απ' την άλλη πλευρά η ΑΕΛ να πάρει το πρώτο "τρίποντο" γενικά στο πρωτάθλημα.

