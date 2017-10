Τα γκρουπ δυναμικότητας του Nations League

Κάτι σαν Final-4 θα γίνει και στις 4 κατηγορίες, League A, B, C και D, μόνο που προφανώς δεν θα υπάρχει μικρός τελικός, απλά ημιτελικοί και ο τελικός, ο οποίος θα κρίνει ποιος θα πάρει το εισιτήριο στα τελικά του Euro 2020.

Οι χώρες που θα τερματίσουν στην κορυφή κάθε ομίλου στις League B, C και D, κερδίζουν άνοδο , ενώ αυτές που θα τερματίζουν στις τελευταίες θέσεις στις League Α, B και C θα υποβιβαστούν ! Θα αλλάζει δηλαδή με αυτόν το τρόπο η "σύσταση" του επόμενου UEFA Nations League (όχι μέσω της κατάταξης της UEFA)

Η League C θα έχει έναν όμιλο με 3 ομάδες και 3 ομίλους με 4 ομάδες , ενώ η League D θα έχει 4 ομίλους των 4 ομάδων .

League C : Ουγγαρία, Ρουμανία, Σκωτία, Σλοβενία, Ελλάδα , Σερβία, Αλβανία, Νορβηγία, Μαυροβούνιο, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρο, Εσθονία και Λιθουανία.

Την Τετάρτη (11/10) η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας της νέας διοργάνωσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο League C μαζί με Ουγγαρία, Ρουμανία, Σκωτία, Σλοβενία, Σερβία, Αλβανία, Νορβηγία, Μαυροβούνιο, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρο, Εσθονία και Λιθουανία.

H UEFA ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας για το Nations League, με την Εθνική Ελλάδος να βρίσκεται στη League C. Αναλυτικά οι ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής.

