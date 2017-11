Παγκόσμιος σπαραγμός για την αποχώρηση του Πίρλο

In tanti ti hanno ammirato con un pallone da calcio tra i piedi, al quale hai fatto compiere parabole impensabili per le persone normali. Io ho avuto la fortuna di vedertelo fare anche con una palla da football americano!!! Grazie per avermi fatto crescere e aver insegnato il calcio, a me e a tutti! Grande Maestro. // Many people admired you doing incredible things with a football, things that are impossible for ordinary people. I had the luck of seeing you do them even with an American Football oval!! Thank you for making me and everybody else grow and for teaching us how to play football. You were great, Maestro. #LB19 #Pirlo #AndreaPirlo

