Tα κορυφαία αγγλικά συνθήματα

Παράλληλα, οι εξέδρες των αγγλικών γηπέδων πρόκειται να "γεμίσουν" με ευφάνταστα και ξεχωριστά συνθήματα, τα οποία μετατρέπουν την ατμόσφαιρα σε ένα ατελείωτο πάρτι. Είναι γνωστό πως οι Βρετανοί φίλαθλοι έχουν την ικανότητα να δημιουργούν αριστουργήματα απ' το πουθενά, έχοντας, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο το... ανθρωποκεντρικό στοιχείο, αφού τα περισσότερα αφορούν συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Γι' αυτό το λόγο, με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, το Sport24.gr παρουσιάζει μερικά απ' τα κορυφαία συνθήματα των αγγλικών γηπέδων.

"ΥAYA, KOLO TOURE"

Η συνύπαρξη των Γιαγιά και Κόλο Τουρέ στην Μάντσεστερ Σίτι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους φίλους της αγγλικής ομάδας προκειμένου να δημιουργήσουν ένα χιουμοριστικό σύνθημα, χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο των δύο ποδοσφαιριστών.

"STEVE GERRARD GERRARD"

Ο Στίβεν Τζέραρντ αποτέλεσε για πάνω από μία δεκαετία τον απόλυτο ηγέτη της Λίβερπουλ. Επομένως, δεν θα μπορούσε να μην έχει το δικό του, ξεχωριστό σύνθημα.

"Steve Gerrard, Gerrard, he can pass forty yards, he's big and he's f**ing hard, Steve Gerrard, Gerrard

Steve Gerrard, Gerrard he'll pass the ball 40 yards, he's better than Frank Lampard, Steve Gerrard, Gerrard"

"RUSSIAN LAD"

Η αδυναμία των οπαδών της Έβερτον να προφέρουν το όνομα του Ντίνιγαρ Μπιλιαλέντινοβ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, με τα "ζαχαρωτά" να έχουν διάθεση αυτοσαρκασμού μέσα απ' το συγκεκριμένο σύνθημα.

"He's quick, he's game, we can't pronounce his name. Russian lad. Russian lad"

"GIGGS WILL TEAR YOU APART"

Ο Ράιαν Γκιγκς συνέδεσε το όνομά του με την σπουδαία 15ετία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επομένως, δεν είναι έκπληξη που απέκτησε το δικό του σύνθημα "Giggs will tear you apart", το οποίο ακολουθούσε το ρυθμό του "Love will tear us apart" των Joy Division.

"ΥΟU'VE GOT TO FILE FOR DIVORCE"

Tον Μάιο του 2010, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Τσέλσι και της Στόουκ Σίτι στο "Στάμφορντ Μπριτζ", οι φίλοι των γηπεδούχων, ορμώμενοι απ' το διαζύγιο του Άσλεϊ Κόουλ με την Σερίλ Κόουλ, τραγούδησαν ρυθμικά "You gotta file, file, file, file, file for divorce", το οποίο ήταν εμπνευσμένο απ' την επιτυχία "Fight for this love" της Βρετανίδας τραγουδίστριας.

"ALEXIS SANCHEZ BABY"

O Αλέξις Σάντσες είναι ίσως ο μοναδικός λόγος που μπορούν οι φίλοι της Άρσεναλ να χαίρονται τα τελευταία χρόνια. Ο Χιλιανός επιθετικός είναι το μεγάλο αστέρι των "κανονιέρηδων", καθώς μπορεί με μία και μόνο έμπνευσή του να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Γι' αυτό το λόγο, δεν άργησε να αποκτήσει το δικό του, ξεχωριστό, σύνθημα.

Το "Alexis Sanchez Baby" δονεί την ατμόσφαιρα του "Emirates" και είναι εμπνευσμένο απ' το τραγούδι "Don't you want me" των "The Human League".

"ΤΗΑΤ'S ZAMORA"

Ο Μπόμπι Ζαμόρα αποτελεί μία ιδιάζουσα μορφή των βρετανικών γηπέδων. Ειδικά για τους φίλους της Γουέστ Χαμ και της Φούλαμ, οι οποίοι εμπνεύστηκαν απ' τα... κατορθώματά του και δημιούργησαν ένα τρομερό σύνθημα στους ρυθμούς του "That's Amore".

"When you're sat in Row Z / and the ball hits your head / that's Zamora".

"HARRY POTTER HE'S COMING FOR YOU"

Οι φίλοι της Γουέστ Χαμ προκειμένου να πικάρουν τον Τζον Σέλβι, επέλεξαν να τον παρομοιάσουν με τον Βόλτεμορ, τον κακό μάγο στα βιβλία του Χάρι Πότερ.

"Harry Potter, he's coming for you. He's coming for you, he's coming for you".

"DELILAH"

H Στόουκ Σίτι δεν έχει κάποια σπουδαία ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα απ' τα ωραιότερα συνθήματα. Συγκεκριμένα, οι "potters" έχουν... οικειοποιηθεί την σπουδαία επιτυχία του Τομ Τζόουνς "Delilah", την οποία και τραγουδούν σε κάθε αναμέτρηση.

"JOHN TERRY HAS WON THE DOUBLE"

Το σύνθημα για τον εμβληματικό αρχηγό της Τσέλσι χρονολογείται απ' τη σεζόν 2009-10, όταν οι "μπλε" κατέκτησαν το νταμπλ υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Συνήθως χρησιμοποιείται στα παιχνίδια με αντίπαλο την Τότεναμ κι έχει ως στόχο να πικάρει τους "πετεινούς".

"Double double double, John Terry has won the double, and the s**t at the lane have won f**k all again, cause John Terry has won the double"

Photo Credits: AP Photo/Rui Vieira