Φάμπρεγας: "Εγώ πέταξα την πίτσα στον Φέργκιουσον"

Cesc Fabregas finally admits he threw a pizza at Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/mXBzOc70HY

Ο τότε 17χρονος Ισπανός βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του "Sky One" και κλήθηκε να απαντήσει εάν είναι αλήθεια ή ψέμματα ότι αυτός ήταν ο άγνωστος πρωταγωνιστής του pizza-gate, που απασχολεί το Νησί επί 13 σεζόν.

Η πρεμιέρα του The Voice έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη για τον Σάκη Ρουβά και μία πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR