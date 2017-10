Αποθεώνει τον "L100NEL" ο ισπανικός Τύπος

Η "Marca" αποθεώνει τον Μέσι, λέγοντας πως είναι "η μεγαλύτερη σημαία της Μπαρτσελόνα. Πέτυχε το 100ό του γκολ στην Eυρώπη", ενώ η "AS" στέκεται στο ότι η Μπαρτσελόνα νίκησε εύκολα παρά το ότι έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Πικέ.

Ο Λιονέλ Μέσι και τα 100 γκολ στην Ευρώπη έχουν την τιμητική τους στα πρωτοσέλιδα του ισπανικού Τύπου μια ημέρα μετά τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό. Τι αναφέρουν Mundo Deportivo, Sport, Marca και AS.

