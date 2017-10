"Γράφει" ιστορία ο Σκόκο

Υποστήριζε τη Ρίβερ Πλέιτ από μικρό παιδί. Αλλά, έπρεπε να γίνει 32 ετών για να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Ο Νάτσο Σκόκο είναι on fire και στα πρώτα του 11 επίσημα ματς με τη φανέλα της "μίγιο", έχει παραβιάσει τις αντίπαλες εστίες ισάριθμες φορές.

