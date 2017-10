Άλμα 27 θέσεων για τον Τσιτσιπά, πτώση για τη Σάκκαρη

Ο νεαρός τενίστας έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που μπαίνει στην 100άδα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εξέλιξη τον βοηθάει σημαντικά προκειμένου να βρεθεί και στον τελικό του Next Generation που θα λάβει χώρα στο Μιλάνο, καθώς αυτή την στιγμή είναι στο Νο.10 της σχετικής κατάταξης. Ουσιαστικά, όμως, είναι στο Νο.9, αφού ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο1) θα επιλέξει να αγωνιστεί με τους… μεγάλους στο Λονδίνο.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR