Αποτελέσματα Red Bull Art of Motion 2017 :

Η Σαντορίνη χτύπησε για 7η χρονιά στους ρυθμούς του Red Bull Art of Motion και συγκέντρωσε την παγκόσμια elite του freerunning από 13 διαφορετικές χώρες, μπροστά σε περισσότερους από 2.500 θεατές που παρακολούθησαν από απόσταση αναπνοής το ιπτάμενο υπερθέαμα.

Best Female του διαγωνισμού, η Aleksandra Shevchenko από τη Ρωσία.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Ουκρανός Alexander Titarenko έκανε την ανατροπή, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του βάθρου με 418 βαθμούς, κερδίζοντας ταυτόχρονα το βραβείο για το Best Trick by CU. Στη 2 θέση ακολούθησε ο Nate Weston από την Αμερική, με τον Έλληνα Δημήτρη Κυρσανίδη να επανέρχεται στο βάθρο των νικητών, αυτή τη φορά στη 3 θέση.

Red Bull Art of Motion: Αθλητικό υπερθέαμα με ανατροπές στην ειδυλλιακή Σαντορίνη!

