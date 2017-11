Η κόρη του Jean-Claude Van Damme είναι μία καυτή στάλα στον μαχητικό... ωκεανό

Το κορίτσι αυτό που σταδιοδρομεί ως ηθοποιός χωρίς πάντως να έχει παίξει σε καμιά σπουδαία ταινία(Paranormal Activity Security Squad, Fury of the Fist and the Golden Fleece) φαίνεται αρκετά μυαλωμένο τουλάχιστον από αυτά που δηλώνει.

"Θέλω να δείξω στις κοπέλες που είναι πιο μικρές από μένα αλλά και στα αγόρια, πως μπορείς να είσαι απολύτως φυσική και να διατηρείς την θηλυκότητα σου.

Πως μπορείς να κάθεσαι γυναικεία σε ένα τραπέζι και στην συνέχεια να ρίξεις μία ωραία γυναικεία κλωτσιά σε αυτόν που σε ενοχλεί. Όπως ο πατέρας μου κατάφερε να κάνει μόδα τις πολεμικές τέχνες στην γενιά του, έτσι θέλω να το κάνω κι εγώ".

Η Bianca δεν κάνει όμως μόνο πολεμικές τέχνες, αλλά μπαλέτο, skating και άλλα πολλά που την καθιστούν ακόμα πιο πολυμήχανη από τον πατέρα της.

Άλλωστε όπως έχει πει, απολαμβάνει να προπονείται μαζί του και να περνάει πολλές ώρες συντροφιά με τον μεγάλο Jean-Claude που γαλούχησε ολόκληρες γενιές.

