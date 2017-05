Η Άννα Κορακάκη "σκέφτεται" το παγκόσμιο ρεκόρ της

Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τί έγινε! Σήμερα στο διεθνές meeting του Plzen ισοφάρισα ανεπίσημα το θρυλικό παγκόσμιο ρεκόρ με επίδοση 594/600 που έγινε 23 χρόνια πριν στο σπορ πιστόλι! Με βολές ακριβείας 296(99 99 98) & ταχείας 298(100 99 99) έσπασα το πανελλήνιο ρεκόρ ανεβάζοντας τον πήχη σε μία ιστορική επίδοση! Στον τελικό που κρίθηκε σε λεπτομέρειες αλλά και τύχη όπως φάνηκε, κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο! Τα συναισθήματά μου απερίγραπτα! Καληνύχτα Ελλάδα! / So happy and excited to be a national record holder by reaching a historic World Record score of 594/600 points in Czech Republic today! Bronze medal in a final in which luck was all I needed apart from a great shooting, a huge smile on my face and extreme satisfaction! #recordholder #sportpistol #happywoman #bronzemedal #shootingsport #ELEY #accuracydefined #eleytenex

