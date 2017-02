Τι μιούζικαλ; Αυτές είναι οι αθλητικές ταινίες των Όσκαρ

Ο χρόνος κερδίζει τους πάντες. Ο χρόνος είναι αήττητος

Τίτλος: Creed (2015)

Άθλημα: Πυγμαχία

Περίληψη: Ο Άντονις Τζόνσον γεννήθηκε για να ρίχνει μπουνιές. Το νόθο παιδί του Απόλο Κριντ, μετακόμισε στην εφηβεία με τη γυναίκα του "Master of Disaster" και αποφάσισε μια ωραία πρωία να τα παρατήσει όλα και να κυνηγήσει το όνειρο του. Ποιο ήταν αυτό; Να μετακομίσει από το Λος Άντζελες στη Φιλαδέλφεια και να κάνει προπόνηση με τον άσπονδο φίλο του πατέρα του, Ρόκι Μπαλμπόα.

Υποψήφια για: Β' Ανδρικού Ρόλου (Σιλβέστερ Σταλόνε)

Ξέρατε ότι: Αυτό είναι το πρώτο σενάριο που αφορά τον Ρόκι και το οποίο δεν έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Σταλόνε. Επίσης όταν κυκλοφόρησε το "Creed" ο Σταλόνε ήταν 69 ετών, όσο ήταν και ο Μπέρτζες Μέρεντιθ (ο θρυλικός Μίκι) όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Ρόκι (1976).

Μια στιγμή γεμάτη πόνο, αξίζει όσο μια ζωή γεμάτη δόξα

Τίτλος: Unbroken (2014)

Άθλημα: Στίβος

Περίληψη: Μετά από ένα αεροπορικό ατύχημα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο ολυμπιονίκης Λούις Ζαμπερίνι (8ος στους Ολυμπιακούς του '36 στα 5.000 μέτρα) πέρασε 47 ημέρες σε μια σχεδία, πριν αιχμαλωτιστεί από τους Ιάπωνες. Αληθινή ιστορία!

Υποψήφια για: Φωτογραφίας, Ήχου, Μίξης Ήχου

Ξέρατε ότι: Ο Μιγιάβι, που υποδύεται τον "Bird" είναι Γιαπωνέζος ροκ-σταρ.

Τίτλος: Foxcatcher (2014)

Άθλημα: Πάλη

Περίληψη: Η αληθινή ιστορία των ολυμπιονικών αδερφών Σούλτζ και της περίεργης σχέσης τους με τον ιδιόρρυθμο εκατομμυριούχο, Τζον Ντι Ποντ. Από τις προπονήσεις τους ως τους Ολυμπιακούς του Σεούλ και από τις στιγμές δόξας στην απόλυτη σκηνή της αυτοκαταστροφής.

Υποψήφια για: Α' Ανδρικού Ρόλου (Στιβ Καρέλ), Β' Ανδρικού Ρόλου (Μαρκ Ρουφάλο), Σκηνοθεσίας (Μπένετ Μίλερ), Διασκευασμένου Σεναρίου, Μέικ-απ.

Ξέρατε ότι: Για τις σκηνές της πάλης οι Τάτουμ και Ρουφάλο έκαναν προπόνηση για έξι μήνες. Οι πρωταγωνιστές ήταν τόσο πολύ μες στους ρόλους, που ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του σκηνοθέτη Μπένετ Μίλερ να μην συναναστρέφονται εκτός γυρισμάτων. Η σκηνή που ο Τάτουμ στην οποία σπάει τον καθρέφτη ήταν εκτός σεναρίου και απλά παρασύρθηκε.

Όταν ο εχθρός σου κάνει λάθη, μην τον διακόπτεις

Τίτλος: Moneyball (2011)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Περίληψη: Η (αληθινή) ιστορία του τζένεραλ μάνατζερ του Όουκλαντ, Μπίλι Μπιν (Μπραντ Πιτ), που εμπιστεύτηκε έναν σπασίκλα (Τζόνα Χιλ) και το μαθηματικό μοντέλο του για να αξιολογηθεί και να αποκτά παίκτες. Το αποτέλεσμα: 20 σερί νίκες, που αποτελούν ρεκόρ για την American League.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού ρόλου (Μπραντ Πιτ), Β' Ανδρικού ρόλου (Τζόνα Χιλ), μοντάζ, ήχου, διασκευασμένου σεναρίου

Ξέρατε ότι: Όταν ξεκίνησε να πρωτογυρίζεται το έργο (αρχικά το 2009 για να σταματήσει και να ξεκινήσει με νέο σκηνοθέτη) ο σκηνοθέτης Στίβεν Σόντεμπεργκ ήθελε οι αληθινοί παίκτες να παίξουν τους εαυτούς τους. Τελικά ο νέος σκηνοθέτης, ο Μπένετ Μίλερ, προτίμησε κανονικούς ηθοποιούς. Πολλοί εκ των οποίων, όμως, είχαν εμπειρία από μπέιζμπολ!

Welcome to Indiana Basketball

Τίτλος: Hoosiers (1986)

Άθλημα: Μπάσκετ

Περίληψη: Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, αυτή του μικρού γυμνασίου που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στην πολιτεία της "μπασκετομάνας" Ιντιανά, υπό τις οδηγίες του ιδιόρρυθμου κόουτς Ντέιλ (Τζιν Χάκμαν).

Πήρε Όσκαρ: (στις καρδιές μας)

Υποψήφια για: Β' Ανδρικό ρόλο (Ντένις Χόπερ), πρωτότυπου τραγουδιού

Ξέρατε ότι: Το σετ για τα γυρίσματα της ταινίας είναι η έδρα του κολεγίου Μπάτλερ, του διασημότερου... αουτσάιντερ του κολεγιακού μπάσκετ.

Ι' m da boss

Τίτλος: Οργισμένο είδωλο (1990)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Η ζωή του χαρισματικού πλην αυτοκαταστροφικού πυγμάχου, Τζέικ ΛαΜότα. Ρεσιτάλ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, υπό τις οδηγίες του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Πήρε Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού ρόλου (Ντε Νίρο)

Υποψήφια για: Β' Γυναικείο (Κάθι Μοριάρτι), φωτογραφίας, σκηνοθεσίας (Μάρτιν Σκορτσέζε), ήχου

Ξέρατε ότι: όταν ο Τζέικ ΛαΜότα είδε την ταινία κατάλαβε πόσο άσχημα συμπεριφερόταν και ρώτησε τη γυναίκα του: "Ήμουν τόσο κακός"; Και εκείνη του απάντησε: "Ήσουν χειρότερος".

Ο ΝτεΝίρο πέρασε αρκετό χρόνο με τον ΛαΜότα. Για την ακρίβεια γυμναζόντουσαν μαζί, παίζοντας περισσότερους από 1.000 γύρους . Ο ΛαΜότα θεωρούσε ότι ο ΝτεΝίρο θα μπορούσε να γίνει κανονικός πυγμάχος.

Σε διάφορες σκηνές με τον Τζο Πέσι ο ΝτεΝίρο έριχνε κανονικές μπουνιές. Σε μια μάλιστα του έσπασε και το πλευρό.

Ι'm not "papa". I'm your god-damned father

Τίτλος: Breaking Away (1979)

Άθλημα: Ποδηλασία

Περίληψη: Ο πρωταθλητής ποδηλασίας που έχει για πρότυπο την αντίστοιχη ιταλική εθνική ομάδα, παριστάνει τον Ιταλό στην προσπάθεια του μαζί με τους τρεις κολλητούς τους να αποτινάξουν τις ταξικές προκαταλήψεις της μικρής τους πόλης γύρω από τη λεγόμενη κάστα των "cutters".

Πήρε Όσκαρ: Πρωτότυπου σεναρίου

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Β' Γυναικείου (Μπάρμπαρα Μπάρι), σκηνοθεσίας (Πίτερ Γιέιτς), διασκευασμένου τραγουδιού

Ξέρατε ότι: μετά την ταινία δημιουργήθηκε η ομάδα των "cutters" που παίρνει μέρος στον αντίστοιχο ποδηλατικό αγώνα. Το 2004, στα 25α γενέθλια από την ταινία, κέρδισε τον αγώνα με παρόμοιο τρόπο όπως αυτός που παρουσιάστηκε στο πανί.

Ο καλύτερος hitter που έζησε ποτέ

Τίτλος: The Natural (1984)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Περίληψη: Ένας μέτριος βετεράνος παίκτης (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) έρχεται από το πουθενά για να γίνει... θρύλος.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Β' Γυναικείο (Γκλεν Κλόουζ), καλλιτεχνική διεύθυνση, φωτογραφία, πρωτότυπο τραγούδι

Ξέρατε ότι: Ο κεντρικός ήρωας, ο Ρόι Χομπς, βασίστηκε πολύ στον "Ξυπόλυτο" Τζο Τζάκσον, ενώ κατά τη διάρκεια της ταινίας λέει και την ατάκα: "να και ο μεγαλύτερος hitter που έζησε ποτέ" την οποία χρησιμοποιούσε στην πραγματικότητα ο μεγάλος Τεντ Ουίλιαμς των Μπόστον Ρεντ Σοξ.

- Αν δεν μπορώ να κερδίσω, δεν θα τρέξω - Αν δεν τρέξεις, δεν μπορείς να κερδίσεις

Τίτλος: Οι δρόμοι της φωτιάς (1981)

Άθλημα: Στίβος

Περίληψη: Η αληθινή ιστορία δύο Βρετανών δρομέων που πήραν μέρος στους Ολυμπιακούς του 1924. Ο ένας φανατικός Χριστιανός που τρέχει εις το όνομα του Θεού και ο άλλος ένας Εβραίος φοιτητής που αγωνίζεται για τη φήμη και την προκατάληψη

Πήρε Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, πρωτότυπου τραγουδιού (Βαγγέλης Παπαθανασίου - να τα λέμε αυτά), πρωτότυπο σενάριο, κοστουμιών

Υποψήφια για: Β' Ανδρικό (Ίαν Χολμ), σκηνοθεσίας, μοντάζ

Ξέρατε ότι: Αν και δεν αναφέρεται στην ταινία ο Έρικ Λίντελ κέρδισε το χάλκινο στα 200 μέτρα και ο Χάρολντ Έιμπραχαμς το ασημένιο στην σκυταλοδρομία 4Χ100

Show me the money

Τίτλος:Τζέρι ΜακΓκουάιρ (1996)

Άθλημα: Φούτμπολ

Περίληψη: Ο φιλόδοξος ατζέντης παθαίνει κρίση ηθικής τα παρατάει για νέο ξεκίνημα, στο οποίο εμπιστεύεται έναν ξεπεσμένο αστέρα του φούτμπολ. Μπόνους: ρομάντσο με την γραμματέα του

Πήρε Όσκαρ: Β' Ανδρικού (Κούμπα Γκούντινγκ τζούνιορ)

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού (Τομ Κρουζ), μοντάζ, πρωτότυπου σεναρίου

Το ξέρατε ότι: Η ιστορία βασίστηκε στον ατζέντη Λι Στέινμπεργκ. Ο ρόλος του Τομ Κρουζ αρχικά προοριζόταν για τον Τομ Χανκς. Και στη συνέχεια για τον Τζον Τραβόλτα. Τη φράση "show me the money" την είχε πει ο παλιός αμυντικός Τιμ ΜακΝτόναλντ όταν έπαιζε στους Αριζόνα Κάρντιναλς.

It's three strikes

Τίτλος: Η τιμή των Γιάνκις (1942)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Περίληψη: Η ζωή και η καριέρα του διάσημου παίκτη Λου Γκέριγκ, που στα 36 προσβλήθηκε από την ALS, μια νευρολογική ασθένεια που στη συνέχεια πήρε το όνομα του.

Πήρε Όσκαρ: μοντάζ

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Ανδρικού (Γκάρι Κούπερ), Γυναικείου (Τερίζ Ράιτ), καλλιτεχνική διεύθυνση, ειδικών εφέ, πρωτότυπου τραγουδιού, ήχου, πρωτότυπου σεναρίου, πρωτότυπης ιστορίας.

Ξέρατε ότι: Ο Γκάρι Κούπερ δεν ήταν καθόλου καλός στο μπέιζμπολ. Και το χειρότερο ήταν ότι ήταν δεξιόχειρας, ενώ ο Γκέριγκ ήταν αριστερόχειρας. Οπότε σε πολλές σκηνές οι πρωταγωνιστές φορούσαν τις μπλούζες ανάποδα και οι μοντέρ γύριζαν τα πλάνα.

Η φράση "Σήμερα θεωρώ τον εαυτό μου τον πιο τυχερό άνθρωπο στο πρόσωπο της Γης" ήταν αυτή ακριβώς που είπε ο Γκέριγκ όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση.

Andriaaaaannnn

Τίτλος: Rocky (1976)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Ο αμερικανοϊταλός πυγμάχος που παλεύει για μια θέση στον ήλιο, τα βάζει (και κερδίζει) τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Καθημερινές ιστορίες, δηλαδή.

Πήρε Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας (Τζον Άβιλντσεν), μοντάζ

Υποψήφια για: πρωτότυπου σεναρίου, Α' Ανδρικού (Σιλβέστερ Σταλόνε), Α' Γυναικείου (Τάλια Σάιρ), Β' Ανδρικού (Μπερτ Γιανγκ), Β' Γυναικείου (Μπέρτζες Μέρεντιθ), ήχου, πρωτότυπου τραγουδιού (Gonna Fly Now).

Ξέρατε ότι: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε είχε γράψει το σενάριο. Του πρότειναν 350.000 για τα δικαιώματα, αλλά εκείνος αρνήθηκε αν δεν δεχτούν τον όρο του, να πρωταγωνιστήσει δηλαδή ο ίδιος στην ταινία. Το έκανε παρότι εκείνη τη στιγμή είχε 106 δολάρια στην τράπεζα και σκεφτόταν να πουλήσει τον σκύλο του, γιατί δεν μπορούσε να τον ταΐζει.

Ο Ρόκι πήρε το όνομα του από τον Μαρτσιάνο, αλλά την ψυχή του από τον πυγμάχο Τσακ Ουέπνερ όταν τα έβαλε στα ίσα με τον Μοχάμεντ Άλι.

*Υποψήφιο για Όσκαρ και το Rocky III για το τραγούδι "Eye of the tiger" (βεβαίως-βεβαίως).

If I don't make it, don't you forget about me

Ταινία: Hoop dreams (1994)

Άθλημα: Μπάσκετ

Περίληψη: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή δύο παιδιών από το γκέτο του Σικάγο που καταφέρνουν να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα και να παίξουν στο κολέγιο. Εμφανίζεται και ο Αϊζάια Τόμας, το είδωλο δηλαδή των παιδιών

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Mοντάζ

Ξέρατε ότι: Η ταινία αρχικά προοριζόταν για ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ για το PBS. Τελικά μετά από 250 ώρες "γυρίσματος" κατέληξε σε μια 3ωρη ταινία. Δεν "μπήκε" στην κατηγορία ντοκιμαντέρ και μετά από εκείνη τη χρονιά, άλλαξαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ακαδημίας.

You had a choice

Τίτλος: Warrior (2011)

Άθλημα: ΜΜΑ

Περίληψη: Ο γιος ενός αλκοολικού πρώην μποξέρ επιστρέφει για αλλαγή καριέρας: γίνεται παλαιστής και στην πορεία βρίσκει στην αντίπαλη γωνία τον αδερφό του.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Β' Ανδρικό (Νικ Νόλτε)

Ξέρατε ότι: Το έχει γράψει ο Γκάβιν Ο'Κόνορ και ένας Έλληνας. Το όνομα του Άντονι Ταμπάκης. Ο τελευταίος είχε γράψει το ρόλο του Πάντι ακριβώς για τον Νικ Νόλτε που είναι γείτονας του στο Μαλιμπού.

Παίζει ο χρυσός ολυμπιονίκης Κερτ Άνγκλ που κάνει τον Ρώσο παλαιστή "Κόμπα", ο οποίος έχει πάρει πολλά στοιχεία από τον Φεντόρ Εμαλιανένκο.

Το ράγκμπι δεν έχει σταρ, έχει παίκτες σαν και μένα

Τίτλος: This Sporting Life (1963)

Άθλημα: Ράγκμπι

Περίληψη: Ο Φρανκ είναι αρκετά σκληρός, φιλόδοξος και μοχθηρός για να γίνει σούπερ-σταρ στην τοπική ομάδα ράγκμπι της Βόρειας Αγγλίας. Αλλά κάπου εκεί ξεκινά η κόντρα μεταξύ της βίαιης φύσης του και του έρωτα.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Α' Ανδρικό (Ρίτσαρντ Χάρις), Α' Γυναικείο (Ρέιτσελ Ρόμπερτς)

Ξέρατε ότι: κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο παλιός παίκτης του ράγκμπι Ντέρεκ Τέρνερ υποδυόταν τον χαρακτήρα που έπρεπε να ρίξει μπουνιά στον πρωταγωνιστή. Ο σκηνοθέτης ήθελε η γροθιά να φαίνεται όσο πιο αληθινή γινόταν κι έτσι ο Τέρνερ χτύπησε κανονικά τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Χάρις. Το αποτέλεσμα; Ο Χάρις έπεσε κάτω αναίσθητος και τα γυρίσματα σταμάτησαν για μια ημέρα. Η σκηνή γυρίστηκε μόνο μια φορά.

Here come's the story of the Hurricane

Τίτλος: "Hurricane" (1999)

Άθλημα: Μποξ

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Α' Ανδρικό (Ντένζελ Ουάσινγκτον)

Περίληψη: Η αληθινή ιστορία του πρωταθλητή Ρούμπιν Κάρτερ γνωστού και ως "Τυφώνα" που κατηγορήθηκε αδίκως για το φόνο τριών ανθρώπων και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Ξέρατε ότι: Η ιστορία του έγινε και τραγούδι από τον Μπομπ Ντίλαν. Προφανώς και το ξέρατε...

-Ο κόσμος θα σου φερόταν καλύτερα αν ήξερε πως πεθαίνεις -Ο κόσμος ξέρει ότι όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουν, για αυτό και φέρονται έτσι

Τίτλος: Bang the drum slowly (1973)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Περίληψη: Η φιλία που αναπτύσσουν δύο παίκτες του μπέιζμπολ όταν ο ένας (τον οποίο παίζει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο) εκμυστηρεύεται στον άλλον ότι πάσχει από μια θανατηφόρα ασθένεια και δεν του μένει τίποτα άλλο από αυτή τη σεζόν.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Β' Ανδρικό ρόλο (Βίνσεντ Γκαρντένια)

Ξέρατε ότι: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για να "μπει" στο ρόλο πήγε στη Φλόριντα και παρακολούθησε την προετοιμασία ομάδων, μελετώντας συγκεκριμένα τον τρόπο συμπεριφοράς και την προφορά των παικτών. Το ρόλο του θα έπαιζε κανονικά ο Αλ Πατσίνο, αφού ο Ντε Νίρο θα έκανε τον οδηγό στον "Νονό". Τελικά ο Κόπολα πήρε τον Πατσίνο για το ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε και το ένα έφερε τ' άλλο.

Η πρώτη ταινία...

Τίτλος: The champ (1931)

Άθλημα: Μποξ

Πήρε Όσκαρ: Α' Ανδρικού (Ουάλας Μπίρι), πρωτότυπου σεναρίου

Υποψήφια για: σκηνοθεσία (Κινγκ Βίντορ), καλύτερη ταινία

Περίληψη: μια... Λάμψη σε συσκευασία ταινίας: ο πρώην πρωταθλητής μποξ "Τσαμπ" Περσέλ ερωτεύεται την Λίντα, η οποία είναι παντρεμένη με τον τύπο που είχε δώσει τον γιο τους για υιοθεσία (στον Περσέλ - χωρίς να τον ξέρει η γυναίκα του). Χαμός. Τι σκεφτόντουσαν το 1931...

Ξέρατε ότι: Μιλάμε για το 1931 και το έργο έβγαινε και σε... ραδιοφωνική 60λεπτη βερσιόν!

You threaten my son, you threaten me

Ταινία: Blind Side (2009)

Άθλημα: Φούτμπολ

Περίληψη: Η ζωή του Μάικλ Όουερ, τον οποίο μάζεψε από τους δρόμους η οικογένεια της Λι Αν Τούι. Ο θηριώδης Αφροαμερικανός δέθηκε με τη νέα του (λευκή) οικογένεια στον Αμερικανικό νότο και έγινε σταρ του φούτμπολ.

Πήρε Όσκαρ: Α' Γυναικείου (Σάντρα Μπούλοκ)

Υποψήφια για: Καλύτερη ταινία

Το ξέρατε ότι: Ο Σον Τούι (ο πατέρας της οικογένειας) έπαιζε μπάσκετ στο κολέγιο και τώρα δουλεύει ως σχολιαστής στο κανάλι των Μέμφις Γκρίζλις.

Αν το χτίσεις, θα έρθει

Τίτλος: Field of dreams (1989)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου σεναρίου, πρωτότυπου τραγουδιού

Περίληψη: Μια καθημερινή ιστορία... Αγρότης στην Αϊόβα ακούει φωνές και αποφασίζει να χτίσει ένα γήπεδο μπέιζμπολ. Όταν το κάνει εμφανίζονται τα φαντάσματα παλιών παικτών των Σικάγο Ουάιτ Σοξ. Ότι να 'ναι: ο ορισμός

Ξέρατε ότι: Ο αρχικός τίτλος ήταν "Shoeless Joe" από τον "Ξυπόλυτο" Τζο Τζάκσον. Οι υπεύθυνοι θεώρησαν όμως ότι αυτός θα μπερδέψει το κοινό. Στην ταινία έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση ως (υπερ)κομπάρσοι οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ.

I'm the one fighting

Τίτλος: Fighter (2010)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Το ξεκίνημα του "Άιρις" Μίκι Ουόρντ (Μαρκ Ουόλμπεργκ) και του τοξικομανούς/προβληματικού αδερφού του (Κρίστιαν Μπέιλ) που τυγχάνει να είναι και ο προπονητής του.

Πήρε Όσκαρ: Β' Ανδρικό ρόλο (Κρίστιαν Μπέιλ), Β' Γυναικείο (Μελίσα Λίο)

Υποψήφια για: καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία (Ντέιβιντ Ράσελ), Β' Γυναικείο (Έιμι Άνταμς), πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ

Ξέρατε ότι: Το γυμναστήριο στο οποίο γυρίστηκαν πολλές από τις σκηνές δεν είναι σκηνικό, αλλά αληθινό γυμναστήριο. Για την ακρίβεια είναι το ίδιο γυμναστήριο που περνούσε τις μέρες του ο Μίκι Ουόρντ και το οποίο λειτουργεί ακόμη.

Ο Μίκι Ουόρντ στην πραγματικότητα ήταν δεξιόχειρας, αλλά στην ταινία γίνεται αριστερόχειρας γιατί αυτό είναι το καλό χέρι του Ουόλμπεργκ. Ο τελευταίος ξεκίνησε προπόνηση από το 2005 για να γυριστεί η ταινία ταινία τελικά το 2009.

Αυτό είναι το πρώτο μάθημα: μη σκέφτεσαι. Κάνεις κακό στην ομάδα

Τίτλος: Bull Durham (1988)

Άθλημα: Μπέιζμπολ

Περίληψη: Ο βετεράνος Κρας Ντέιβις (Κέβιν Κόστνερ) επιστρέφει στους "μεγάλους" του μπέιζμπολ για να κάνει τον μέντορα στον νεαρό και πολλά υποσχόμενο "Νιουκ" ΛαΛούς (Τιμ Ρόμπινς). Μόνο που η Άνι Σαβόι (Σούζαν Σαράντον) θα τους κάνει εκτός από συμπαίκτες και ερωτικούς αντίζηλους.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφιο για: Πρωτότυπο σενάριο

Ξέρατε ότι: Η σκηνή με το πλημμυρισμένο γήπεδο είναι αληθινή. Ο σεναριογράφος Ρον Σέλτον έπαιζε σε μια ομάδα του Τέξας όταν αυτός και μερικοί αντίπαλοι μετά από ένα άγριο μεθύσι πήγαν στο γήπεδο, άνοιξαν τα ποτιστήρια και προκάλεσαν καταστροφή. Το παιχνίδι έγινε κανονικά, όμως, γιατί ο ιδιοκτήτης της ομάδας (Αμαρίλο) έφερε το ελικόπτερο του και στέγνωσε το τερέν.

Σε αυτή την ταινία γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι ο Τιμ Ρόμπινς και η Σούζαν Σαράντον. Αυτή παραμένει και για τους δύο η αγαπημένη τους ταινία.

Ο Κέβιν Κόστνερ είναι αμφίχειρας και κατά τη διάρκεια της ταινίας χτυπάει τόσο με το δεξί, όσο και με το αριστερό.

Ι'm black and I'm hoping

Τίτλος: Η μεγάλη λευκή ελπίδα (1970)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Ένας έγχρωμος μποξέρ κι η λευκή σύντροφος του προσπαθούν να επιβιώσουν στον σκληρό (λευκό) κόσμο της πυγμαχίας που θέλει να τους βγάλει από το προσκήνιο

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Α' Ανδρικό ρόλο (Τζέιμς Ερλ Τζόουνς), Α' Γυναικείο (Τζέιν Αλεξάντερ)

Ξέρατε ότι: Το βιβλίο κέρδισε το βραβείο πούλιτζερ. Είναι βασισμένο στη ζωή του Τζακ Τζέφερσον... Ναι ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς είναι αυτός με τη πιο διάσημη φωνή στο Χόλιγουντ.

Protect your quarterback... ME!

Τίτλος: The longest yard (1974)

Άθλημα: φούτμπολ

Περίληψη: Ο επαγγελματίας quarterback (Μπαρτ Ρέινολντς) καταλήγει στη φυλακή και εκεί θέλει να τα βάλει με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους διοργανώνοντας αγώνα φούτμπολ ανάμεσα σε φύλακες και κρατούμενους.

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: μοντάζ

Ξέρατε ότι: Η ταινία γυρίστηκε ξανά με τον Άνταμ Σάντλερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ παρόμοιο ήταν το θέμα (με ποδόσφαιρο αντί για φούτμπολ) στο "Mean Machine" (με τον Βίνι Τζόουνς).

Mo cuishle means my darling

Τίτλος: Million Dollar Baby (2004)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Μια σκληρόπετση μποξέρ πείθει τον ακόμη πιο σκληρόπετσο προπονητή να την αναλάβει και να την κάνει επαγγελματία. Η ιστορία παίρνει διαφορετική τροπή μετά το σοβαρό ατύχημα που έχει η πυγμάχος.

Πήρε Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας (Κλιντ Ίστγουντ), Α' Γυναικείου (Χίλαρι Σουάνκ), Β' Ανδρικό (Μόργκαν Φρίμαν)

Υποψήφια για: Α' Ανδρικού (Κλιντ Ίστγουντ), μοντάζ, διασκευασμένου σεναρίου

Ξέρατε ότι: Η Χίλαρι Σουάνκ "έβαλε" 10 κιλά μυών κατά τη διάρκεια της σκληρής προετοιμασίας της για την ταινία, την προπονούσε η πρωταθλήτρια Λουσία Ράϊκερ που εμφανίζεται στην ταινία σαν "Μπλε Αρκούδα".

Float like a butterfly, sting like a bee

Τίτλος: Άλι (2002)

Άθλημα: Μποξ

Περίληψη: Η βιογραφία του Μοχάμεντ Άλι. Τόσο απλά

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Α' Ανδρικό (Ουίλ Σμιθ), Β' Ανδρικό (Γιον Βόιτ)

Ξέρατε ότι: Ο Ουιλ Σμιθ πήρε για το ρόλο 20 περίπου κιλά. Ο Τσαρλς Σάφορντ που υποδύεται τον Τζορτζ Φόρμαν είναι κανονικός πυγμάχος και μάλιστα πολύ καλός (ρεκόρ 17-2). Είχε πάρει μάλιστα την εντολή να κάνει τις μπουνιές του να μοιάζουν όσο πιο αληθινές γίνεται. Για κακή τύχη του Ουίλ Σμιθ.

Ακόμη οι...

Στη λίστα δεν μπήκαν γιατί είναι λίγο ως πολύ λιγότερο αθλητικές κάποιες ταινίες ακόμη, που αφορούν άλλα σπορ. Για διαφορετικούς λόγους η καθεμία...

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ

Τίτλος: The Hustler (1961)

Πήρε Όσκαρ: Καλλιτεχνικής διεύθυνσης, φωτογραφίας

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού (Πολ Νιούμαν), Β' Ανδρικού (Τζάκι Γκλίσον), Β' Ανδρικού (Τζορτζ Σκοτ), Α' Γυναικείου (Πάιπερ Λόρι), σκηνοθεσίας (Ρόμπερτ Ρόσεν), διασκευασμένου σεναρίου.

Δηλαδή: Το μπιλιάρδο είναι άθλημα, αλλά δεν είναι ολυμπιακό. Ενστάσεις δεκτές

Τίτλος: Το χρώμα του χρήματος (1986)

Πήρε Όσκαρ: Α' Ανδρικού (Πολ Νιούμαν)

Υποψήφια για: Β' Γυναικείο (Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο), καλλιτεχνικής διεύθυνσης, διασκευασμένου σεναρίου

Δηλαδή: Ο Πολ Νιούμαν πρέπει να ξέρει πολύ καλό μπιλιάρδο δεν εξηγείται αλλιώς

ΚΑΤΣ

Τίτλος: Ο Παλαιστής (2008)

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Α' Ανδρικό (Μίκι Ρουρκ), Β' Γυναικείο (Μαρίσα Τομέι)

Δηλαδή: Πολύ καλή ταινία, αλλά το κατς είναι περισσότερο σόου και λιγότερο άθλημα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Τίτλος: Seabiscuit (2003)

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, φωτογραφίας, κουστουμιών, μοντάζ, ήχου

Δηλαδή: Είχε 0 στα 7

Τίτλος: National Velvet

Πήρε Όσκαρ: Β' Γυναικείου (Αν Ρίβερι), μοντάζ

Υποψήφια για: καλλιτεχνική διεύθυνση, φωτογραφία, σκηνοθεσία

Δηλαδή: Ένας παλιός τζόκεϊ βοηθά μια νεαρά να κατέβει στους αγγλικούς αγώνες με ένα προικισμένο, αλλά ατίθασο άλογο

ΚΑΡΑΤΕ

Τίτλος: Karate Kid (1984)

Πήρε Όσκαρ: -

Υποψήφια για: Β' Ανδρικού (Πατ Μορίτα)

Δηλαδή: Μίστερ Μιγιάκι λέμε...

Τίτλος: Karate Kid II (1986)

Πήρε Όσκαρ: πρωτότυπου τραγουδιού (Glory of Love)

Δηλαδή: Θρίαμβος

FOOTBALL

Τίτλος: Ο Παράδεισος Μπορεί Να Περιμένει (1978)

Πήρε Όσκαρ: Καλλιτεχνική διεύθυνση

Υποψήφια για: καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού (Ουέρεν Μπίτι), Β' Ανδρικού (Τζακ Ουόρντεν), Β' Γυναικείου (Νταϊάν Κάνον), φωτογραφίες, σκηνοθεσίας (Ουέρεν Μπίτι - Μπακ Χένρι), πρωτότυπου τραγουδιού, διασκευασμένου σεναρίου

Δηλαδή: Ο Ουόρεν Μπίτι είναι ένας quarterback που πάει στον παράδεισο πριν την ώρα του και επιστρέφει στο σώμα ενός εκατομμυριούχου. Το μόνο αθλητικό του πράγματος είναι το επάγγελμα του Ουέρεν Μπίτι. Από σπόντα δηλαδή

ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΠΟΞ

Τίτλος: Somebody Up There Likes Me (1956)

Πήρε Όσκαρ: φωτογραφίας, καλλιτεχνικής διεύθυνσης

Υποψήφια για: μοντάζ

somebody uper there likes me (1956) 2/3 cinematography, art direction --- editing

Δηλαδή: Λίγο μποξ, πολύ από τα άλλα