Ανεξαρτησία & Μπαρτσελόνα

Πηγές: As, marca.com, elmundo.es, elespanol.com, lavozdegalicia.es, huffingtonpost.es, elconfidencial.com, bbc.com, sport.es, abc.es, actualidad.rt.com

Και βέβαια, δεν είναι μόνο η πλευρά της LFP, αλλά και η άλλη, της Μπαρτσελόνα. Οι "μπλαουγκράνα" θέλουν δεδομένα να συνεχίσουν στην ισπανική Λίγκα, ακόμα και στην περίπτωση μιας ανεξάρτητης Καταλονίας, κάτι που ήδη έχει εκφραστεί και από επίσημα χείλη. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Μπάρτσα, Τζουζέπ Βίβες, δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι "ο σύλλογος δεν εξετάζει άλλα ενδεχόμενα. Θέλουμε να κερδίζουμε το ισπανικό πρωτάθλημα, συμμετέχουμε σε αυτό, όπως ακριβώς και στο Champions League". Ο Βίβες το πήγε και ένα βήμα παραπέρα: "Δεν σκοπεύουμε να συζητήσουμε με τον Τέμπας για πολιτική, παρά μόνο για ποδόσφαιρο, για το πώς δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε την διοργάνωση, για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί κλπ, αλλά όχι για άσχετα με το ποδόσφαιρο θέματα". Ο εκπρόσωπος τύπου υπενθύμισε επίσης ότι η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας του περιοδικού Forbes, μόνο πίσω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ό,τι αφορά την αξία του brand name της και αναρωτήθηκε πώς η ισπανική Λίγκα θα άφηνε να χαθεί μέσα από τα χέρια της ένα τόσο δυνατό "προνόμιο". Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Βίβες, λέγοντας τα εξής: "Η Μπάρτσα θα στηρίζει πάντοτε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του καταλανικού λαού, καθώς και το δικαίωμά του να επιλέγει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει η ελευθερία, το πρόβλημα το έχει όποιος δεν την υπερασπίζεται. Το Καμπ Νόου είναι ένας ναός ελευθερίας, μέσα στον οποίο όλοι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, σεβόμενοι κάθε άποψη, μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR