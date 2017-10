VIDEO: Οι τέσσερις φάσεις που έκριναν το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός Superfoods άλωσε το ΣΕΦ, χάρη στα back to back τρίποντα του Κέι Σι Ρίβερς και δύο κινήσεις (σε άμυνα και επίθεση) του Νικ Καλάθη. Δείτε το καρέ των φάσεων που έδωσε το "διπλό" στο "τριφύλλι".

