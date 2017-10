Ματιάς Λεσόρ: Ο επόμενος της φάμπρικας του Ερυθρού Αστέρα

Από εκεί που αποτελούσε λοιπόν το back up για παίκτες όπως ο Μπράντον Ντέιβις (νυν της Ζάλγκιρις) και τον Ντέβιν Μπούκερ (MVP στη Γαλλία το 2016), πλέον βρίσκεται στην... πρώτη σειρά της μάχης. Κι από την στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας έχει αποδειχθεί το ιδανικό μεταβατικό πλαίσιο για ένα κάρο παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση με εκείνον (βλ. Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, Μάικ Τσίρμπες, Όγκνιεν Κούζμιτς), γιατί να μην κάνει όνειρα;

