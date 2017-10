Στη Βαρκελώνη τα καλάθια δείχνουν πιο μικρά

Είναι χαρακτηριστικό πως στη διάρκεια της ίδιας σειράς των playoffs (το 2012-'13), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο "Παλάου Μπλαουγκράνα" (για το πέμπτο παιχνίδι), έχοντας μόλις 1/16 τρίποντα. Μοιραία, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη με αποτέλεσμα να απουσιάσει από το Final Four του Λονδίνου. Ακολούθησαν δύο πιο συμπαθητικές επιδόσεις, το 2013-'14 (6/18) και το 2014-'15 (10/25), πριν αρχίσει η (πραγματική) κατηφόρα και η επιθετική δυστοκία γίνει συνώνυμο των επισκέψεων των "πρασίνων" στη Βαρκελώνη.

