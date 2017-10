Πασκουάλ: "Η κακή επίθεση χάλασε την άμυνά μας"

Οι back to back αγωνιστικές σημαίνουν κούραση, αλλά και ελάχιστο χρόνο για διορθώσεις σε σχέση με όσα έγιναν στα παιχνίδια της Τετάρτης. Ο Τσάβι Πασκουάλ εξήγησε με δηλώσεις του πριν από την έναρξη0 της μοναδικής προπόνησης που θα κάνει το "τριφύλλι" πριν από τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε πως "πρέπει να βελτιώσουμε την αυτοπεποίθησή μας, απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, όπως η Φενέρμπαχτσε. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, που το δίνουμε μπροστά στο κοινό μας. Είμαστε υπό κατασκευή, αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα παραπάνω για να κερδίσουμε. Δεν είμαστε καλοί στην άμυνα, δεν παίζουμε με τον σωστό τρόπο για διαφορετικούς λόγους. Απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας αυτό το πρόβλημα προέκυψε λόγω των λαθών μας, αφού οι αντίπαλοι έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Χθες δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση κι από εκεί δημιουργήθηκε πρόβλημα στην άμυνα".

