Μπαρτζώκας: "Αυτές είναι μ@@@@ίες, είναι για ηλιθίους"

Ο Σπανούλης είναι το 70% του Ολυμπιακού, ο Σβεντ είναι ο βασικός μας άξονας. Προσπαθούμε να παίξουμε ομαδικά, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει τόσο νωρίς. Το πρόβλημά μας απόψε ήταν πνευματικό. Παίξαμε πριν δυο μέρες, είχαμε ταξίδι και έπρεπε να προετοιμαστούμε για άλλο ένα παιχνίδι. Όπως είπα, δεν είναι όλα αρνητικά, πρέπει να δούμε την κατάσταση. Δεν μου αρέσει που όλοι λένε ότι η Χίμκι είναι φαβορί για το Final Four. Αυτές είναι μ@λ@κίες, είναι για ηλιθίους! Υπάρχουν 10-12 ομάδες με περισσότερη εμπειρία από εμάς, σε παίκτες, σε παράγοντες, σε όλα. Σας είπα, πρέπει να πάρουμε αυτό το ματς σαν ένα καλό μάθημα".

Ειλικρινής, αλλά και τρομερά ρεαλιστής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε μετά την ήττα της Χίμκι από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ πως η ομάδα του προετοιμάστηκε με λάθος τρόπο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο δεν προσέγγισε όπως έπρεπε να προσεγγίσει. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για ένα καλό μάθημα που πήραν οι νεαροί και άπειροι αθλητές του, στήριξε τον Αλεξέι Σβεντ και αποκάλεσε "bullshit" τις προβλέψεις που λένε ότι οι Μοσχοβίτες είναι φαβορί για την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με σκληρά λόγια για τους παίκτες του, αλλά και για όσους υποστηρίζουν πως η Χίμκι είναι φαβορί για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague 2017/18.

