Ολυμπιακός: Προβλήματα ενός ανεπτυγμένου κόσμου

Το παιχνίδι, λοιπόν, αφήνει τον Ολυμπιακό με δύο ερωτήματα, ένα ήδη υπάρχον κι ένα που προκύπτει μετά τη θετική εμφάνιση του Roberts: πρώτον, θα μπορέσει ο MacLean να ανταποκριθεί αμυντικά, μέσα στη ρακέτα και εκτός αυτής; Αυτήν τη στιγμή, ο ιδανικός ρόλος του Αμερικανού στο υπάρχουν ρόστερ του Ολυμπιακού, αν είχε προηγηθεί ένας διαφορετικός σχεδιασμός, μοιάζει να είναι ως αντικαταστάτης του Tillie. To κενό του Birch είναι εμφανώς ακόμα ακάλυπτο.

Το 'πρωτοξάδελφη της Barbie' κορίτσι από την Τρίπολη, που διαπρέπει στο My Style Rocks, δεν είναι (μόνο) αυτό που βλέπεις.

