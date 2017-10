Πρωτοσέλιδο για "απιστία" του Κριστιάνο με τη 21χρονη Νατάσα

Τη Δευτέρα (23/10), Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες εμφανίστηκαν μαζί στην εκδήλωση της FIFA για το βραβείο "The Best", το οποίο και κατέκτησε ο Πορτογάλος σταρ.

