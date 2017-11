Ο Μπενζεμά μίλησε για τη σχέση του με την Ριάνα

Η ιστοσελίδα συνεχίζει αναφέροντας: "Δυο χρόνια αργότερα ο Καρίμ Μπενζεμά αποκαλύπτει την ιστορία. Στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού "the Inrockuptibles" αποφάσισε να δώσει αρκετό "χώρο" στον Γάλλο στράικερ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης γυρνάει πίσω στα παιδικά του χρόνια και την επιθυμία του να γίνει οδηγός αγώνων μηχανής αλλά και τη φιλία του με τον ράπερ Booba αλλά επίσης και τη σχέση του με τραγουδίστρια από τα νησιά Μπαρμπέιτος".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR