Η τρυφερή ανάρτηση της Βανδή για τα γενέθλια του Ντέμη

Τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματια και ήρθε και άλλαξε όλη μου τη ζωή!Ενας άντρας με ιδανικά και αξίες που σπανίζουν στην εποχή μας!Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος και θέλω να σας πω πως πιστεύω -κι ας ακουστεί υπερβολικό-πως αν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν τον άντρα μου, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος! #birthday

