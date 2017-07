Η Αντριάνα Λίμα και όλη η showbiz βγήκε φωτογραφία με τον Νεϊμάρ

Συγκεκριμένα, ο Νεϊμάρ βγάζει φωτογραφίες με όλο τον καλό τον κόσμο, στο περιθώριο του clasico που διεξήχθη στο Μαϊάμι και στο οποίο η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε νικήτρια με 3-2 επί της Ρεάλ, με τον Βραζιλιάνο να αγωνίζεται για 73 λεπτά.

Στο... κοσμικό γεγονός της πόλης, εκτός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, βρέθηκαν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας showbiz. Μετά από το τέλος του αγώνα, ο δηλωμένος φίλαθλος της Μπαρτσελόνα και άλλοτε κορυφαίος γκόλφερ του κόσμου, Τάιγκερ Γουντς, το... τρελοπαρεάκι των Καρμέλο Άντονι, Ντεμάρκους Κάζινς και Ντρέιμοντ Γκριν που εκπροσώπησαν το NBA, ο Φλόιντ Μέιγουέδερ πριν από τη... μητέρα των μαχών με τον Κόνορ Μακγκρέγκορ και last but not least η σεξοβόμβα Αντριάνα Λίμα, συνωστίστηκαν στους διαδρόμους του "Χαρντ Ροκ Στέιντιουμ" για να βγουν μία φωτογραφία με τον Νεϊμάρ.

Ο ίδιος δεν τους χάλασε το χατίρι και όχι μόνο βγήκε φωτογραφίες με όλους, αλλά τις ανέβασε και στον λογαριασμό του στο instagram. Μάλιστα, για τον Μέιγουεδερ έγραψε "ο πρωταθλητής, εύκολα", ίσως προεξοφλώντας την εξέλιξη του αγώνα της 26ης Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή, αρνείται πεισματικά να τοποθετηθεί στα social media του σχετικά με το εάν όντως έχει αποφασίσει να φύγει από τους Καταλανούς για να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν ή οι συμπαίκτες του κατάφεραν να τον μεταπείσουν, με συνέπεια να διατηρεί αμείωτη την αγωνία στο μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού.

Photo credits: AP Photo/Patrick Semansky