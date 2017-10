Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στα μούτρα του Κάζινς και τον "καβάλησε"

Η ιστοσελίδα "Bleacher Report" ανέβασε ένα video απ' το νέο ΝΒΑ 2Κ18, το οποίο δείχνει τον Έλληνα σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks να κάνει posterize κάρφωμα μπροστά στον σέντερ των New Orleans Pelicans, ενώ στη συνέχεια, κι ενώ ο Κάζινς είναι πεσμένος στο παρκέ, περνάει επιδεικτικά από πάνω του!

To "Bleacher Report" ανέβασε ένα video απ' το νέο "ΝΒΑ 2Κ18", το οποίο δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει στα μούτρα του Ντε Μάρκους Κάζινς και στη συνέχεια να τον... καβαλάει. (VIDEO)

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR