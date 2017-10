Τρομερό meme με Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν!

Έναν πολύ ωραίο τρόπο για να παρομοιάσει το ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον το "talk of the town" στο ΝΒΑ, κλέβοντας τη δόξα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, βρήκε σελίδα που ασχολείται με memes από το NBA. (PHOTO)

