Έχει αφήσει το παλιό του look με το μακρύ μαλλί εδώ και δύο χρόνια, αλλά η εταιρία που επιμελείται τα γραφικά στο FIFA18 δεν το... υπολόγισε.

Το look με το οποίο εμφανίζεται στο FIFA18 δεν άρεσε στον Σάμι Κεντίρα και ο 30χρονος Γερμανός διεθνής μέσος της Γιουβέντους διαμαρτυρήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι έχει κοντό μαλλί εδώ και δύο χρόνια. (φωτογραφία)

Παράπονα του Κεντίρα για το look του στο FIFA18

