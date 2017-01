Φίλαθλοι της Κρίσταλ Πάλας... ντρέπονται για Σάμπα

Ο διεθνής Κονγκολέζος έχει τη φήμη του φιλοχρήματου και από τη στιγμή που παλαιότερα κατάφερε να κερδίσει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο από την ΚΠΡ, το... γλυκό ήρθε κι έδωσε.

"Γύρισα σπίτι αδημονώντας να ακούσω ότι πήραμε τον Βαν Άανχολτ ή έστω τον Μέσι, πήραμε τον Κρίστοφερ Σάμπα", γράφει ένα tweet. "Ο Κρίστοφερ Σάμπα δεν είναι υγιής. Ποτέ δεν ήταν από τη στιγμή που ξεσκίστηκε στο γέλιο με την ΚΠΡ και την προσφορά 100.000 λιρών την εβδομάδα για επτά χρόνια. Αρκετά υγιής να υπογράψει, πάντως", ένα άλλο.

Προς το παρόν, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται υπό καθεστώς δοκιμής από τον Σαμ Άλαρνταϊς, ωστόσο τίποτα δεν αποκλείεται στη συνέχεια, από τη στιγμή που η ομάδα έχει δεχθεί οκτώ γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και από τη στιγμή που στο ίδιο πρωτάθλημα προ ωρών επέστρεψε ο Τζολέον Λέσκοτ.

