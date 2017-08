Η... metal έκδοση του Ιμπραχίμοβιτς

This is probably the first video of Zlatan juggling with a ball after the injury!! Zlatan isn't human. Incredible fast recovery This legend will soon be back on the pitch! @iamzlatanibrahimovic @433 @rldesignz @9gagfootball @worldgoalz @brfootball @goalstagram @bestoffootball @footyvines @adidasfootball @vgtvsport @dagbladet @nrksport @2sporten @autopase @sporf.official @sporf.skills @433skills #football #skills #Zlatan #Ibrahimovic #legend #2pl @unisportstoreno @torshovfotball @utdinside

