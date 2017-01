Όσα λένε οι άνδρες μεταξύ τους...

Συμβουλές, λάθη, στόχοι και η πρόκληση για το Final Four. Ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Παππάς συναντήθηκαν στον Παναθηναϊκό Superfoods και μιλούν σε μια Unique συνέντευξη για τη φετινή σεζόν και όχι μόνο. Μία μέρα μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πατρών, όπου... γλίτωσαν το "τριφύλλι" από ήττα που θα μείωνε δραματικά τις πιθανότητες του "τριφυλλιού" για την πρωτιά της regular season στη Stoiximan.gr Basket League.

Πάντα είναι απόλαυση να συζητάς με ανθρώπους που λένε ξεκάθαρα την άποψη τους χωρίς να κρύβονται ή να φιλτράρουν πέντε φορές τη σκέψη τους πριν απαντήσουν. Είτε για να εξυπηρετήσουν τις δημόσιες σχέσεις, είτε για να είναι αρεστοί σε κόσμο, δημοσιογράφους κλπ. Δύο εξ αυτών βέβαια, είναι ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Παππάς, που συναντήθηκαν στον Παναθηναϊκό Superfoods και για πρώτη φορά είναι συμπαίκτες, οπότε είναι πιο εύκολο ο πιο έμπειρος να συμβουλέψει τον νεότερο.

Είναι αλήθεια πως και οι δύο τους στο παρελθόν έχουν ακούσει πάρα πολλά, κάποιες φορές δικαιολογημένα, κάποιες φορές αδικαιολόγητα αφού ήταν και οι πιο εύκολοι στόχοι λόγω του παρορμητικού χαρακτήρα τους. Με τα χρόνια, λοιπόν, απέκτησαν φανατικούς φίλους και πολλούς να τους αντιπαθούν, χωρίς φυσικά να τους… καίγεται καρφί. Αυτό ήταν και το πρώτο θέμα της συζήτησής μας, καθώς και οι δύο δεν επιθυμούν να αναλώνονται σε πράγματα μόνο και μόνο για την ίντριγκα και για να δώσουν τροφή για περαιτέρω εξωαγωνιστικά σχόλια.

Οπότε συμφώνησαν πως αυτό το οποίο προέχει είναι η ομάδα του "τριφυλλιού" να κατακτήσει τίτλους την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και να επιστρέψει στα Final Four. Αυτό άλλωστε τόνισαν πως αποτελεί μεγάλη πρόκληση και για τους δύο.. Όπως και να έχει μια φιλική κουβέντα με Μπουρούση και Παππά, είναι πάντα ξεχωριστή, απολαυστική και αξίζει να την κάνεις, ειδικά όταν έχουν κέφια, κάτι που έγινε αυτή την φορά για λογαριασμό του Sport24.gr από δύο παίκτες που πάντα βρίσκουν κίνητρο για να δίνουν απαντήσεις με την εικόνα τους στο παρκέ.

Δεν είναι προς όφελος σου όταν αντιδράς πάνω στην τρέλα

Ο Νίκος Παππάς καλωσόρισε εφέτος τον Γιάννη Μπουρούση στον Παναθηναϊκό Superfoods και ο διεθνής σέντερ με τη σειρά του έδωσε τις δικές του συμβουλές με βάση την εμπειρία που έχει αποκομίσει έως τώρα. "Ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Από κει και πέρα με τα χρόνια που περνούν ο Νίκος θα καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Από τη μία κάποια πράγματα τα κάνεις πάνω στην τρέλα σου με το… αίμα να βράζει αλλά δεν είναι προς όφελος σου. Όπως δεν είναι και για μένα ορισμένα που έχω κάνει ή που έχω πει κατά το παρελθόν", σχολίασε αρχικά ο Μπουρούσης.

Και πρόσθεσε: "Θεωρώ πως θέλω να βοηθήσω τον Νίκο για το καλό του, όπως εμένα μου έλεγαν αλλά δεν τους άκουγα όσο θα έπρεπε, τους πιο έμπειρους. Τώρα τα βλέπω από άλλη πλευρά, συν τοις άλλοις έχω κάνει οικογένεια και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικά. Αν ο Νίκος, καταλαβαίνει πως τα έχω περάσει και εγώ αυτά που είμαι 32 χρονών, είναι ευχής έργο που μας έχει εδώ για να καταλάβει όσα περισσότερα μπορεί και δεν μιλάμε για τεχνικά ζητήματα αλλά σε θέματα συμπεριφοράς που ήμουν και 'γω ίδιος".

Αν το έχει μετανιώσει; "Δεν έχω μετανιώσει… Αλλά αν αυτά που μου έλεγαν, από τα πέντε έκανα τα τρία, θα ένιωθα καλύτερα τώρα".

Είναι σημαντικό να είσαι ο εαυτός σου

Μετά τις συμβουλές και τα λόγια του Μπουρούση, ήταν η σειρά του Παππά να μας βάλει στον δικό του τρόπο σκέψης. Αλλά πριν δώσει το στίγμα για τη σεζόν που ξεκινάει, απάντησε για το αν έχει αλλάξει τον τρόπο αντίδρασης σε κάποια πράγματα, σε σχέση με παλιότερα.

"Όταν είσαι ειλικρινής και αυθεντικός σίγουρα προκαλείς αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ σημαντικό να είσαι ο εαυτός σου και να λειτουργείς όπως σκέφτεσαι, νομίζω αυτό το εκτιμάει ο κόσμος. Σημασία έχει να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου. Από κει και πέρα η δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ και αυτό προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο".

Επειδή όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία και το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπουρούσης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια εκπληκτική σεζόν με την φανέλα της Μπασκόνια, όπου έφτασε μία ανάσα πριν από τον τελικό του Final Four και δηλώνει το ίδιο διψασμένος για τίτλους παρά το γεγονός πως έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Μετά από 14 χρόνια στην EuroLeague παίζοντας σε ομάδες υψηλού επιπέδου ο Γιάννης Μπουρούσης δεν θεωρεί ότι έχει απωθημένο. "Κανένα απωθημένο. Χαίρομαι το παιχνίδι απλά. Εύχομαι να είμαστε υγιείς και να παίζουμε. Αν μη τι άλλο έχουμε λίγα χρόνια ακόμα στο μπάσκετ. Κάθε χρόνο προσπαθώ να τον απολαμβάνω. Στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και τους ανθρώπους που με έφεραν στην ομάδα".

To Final Four είναι πάντα στόχος. "Eίναι πρόκληση να βρεθώ ξανά εκεί. Όταν έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πίστευα πως δεν θα ξαναπάω σε Final Four. Διαψεύστηκα, πέρσι τα κατάφερα και για ένα σουτ μείναμε εκτός τελικού".

Αυτό που του λείπει είναι το πρωτάθλημα. "Όταν παίζεις, είσαι σε μια μεγάλη ομάδα και το διεκδικείς φυσικά θέλεις να το πάρεις. Δεν μου λείπει τίποτα. Χαίρομαι το παιχνίδι χωρίς αυτό να σημαίνει πως είμαι χαλαρός μέσα στο ματς. Θέλω να πετύχω και παλεύω για να κάνω όσο καλύτερα πράγματα γίνεται για την ομάδα μου και τον εαυτό μου".

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στην ερχόμενη σεζόν λέγοντας ότι: "Το πιο σημαντικό είναι πως είμαι υγιής και έτοιμος ν’ ανταποκριθώ σε κάθε πρόκληση. Δεν κοιτάω πίσω, πατάω καλά και θέλω να κάνω την καλύτερη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά η ομάδα είναι πολύ δυνατή, το ρόστερ είναι ενισχυμένο με παίκτες που έχουν παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο και πολύ ταλέντο".

Να βάζει τα τριποντάκια του να γράφουμε εμείς ασίστ

"Έχουμε μαζί τον Μπουρούση να μας δίνει καμιά μπαλίτσα, να βάζουμε εύκολα καλαθάκια και να βάζει τριποντάκια μετά από pop οut, ώστε να γράφουμε καμιά ασίστ" είπε γελώντας ο Νίκος Παππάς.

Για να προσθέσει: "Σίγουρα έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά αλλά γι’ αυτό δουλεύει καθημερινά όλη η ομάδα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να πετύχει τους στόχους της. Είναι στο χέρι μας σε κάθε αγώνα να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Θέλουμε λίγο χρόνο, ώστε να δέσουμε καλά αλλά νομίζω πως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο".

Το Final Four; Πρόκληση ή κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω! "Δεν είναι απλά μια πρόκληση. Φυσικά και θέλω να βρεθώ στο Final Four και είναι όνειρο μου η κατάκτηση του. Με αυτό το όνειρο μεγάλωσα. Αλλά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα κι εύχομαι στο τέλος της σεζόν να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους που θα διεκδικήσουμε".