Λίγες ώρες έμειναν για να προλάβεις την έκπτωση 35% σε ΟΛΑ τα σχέδια footshirts!

Scream

Όταν ο Νορβηγός εξπρεσιονιστής Edvard Munch φιλοτέχνησε το 1893 το έργο “Η κραυγή” μπορεί να μην είχε στο μυαλό του το ποδόσφαιρο και τους διαιτητές “καρμανιόλα” αλλά τα footshirts κάνουν μια μικρή προσαρμογή!

Impossible?

Ο Ιμπραχίμοβιτς είναι από τους πιο θεαματικούς παίκτες όλων των εποχών με απίστευτα ανάποδα ψαλίδια στο ενεργητικό του. Για τον Ζλάταν, τίποτα δεν είναι αδύνατο!

La Gloria de D10S

Ας ενώσουμε τα χέρια κι ας προσευχηθούμε όλοι μαζί, όπως κάνουν στην Iglesia Maradoniana: Our Diego, who is on the pitches / Hallowed be thy left hand, bring us your magic / Make your goals remembered on earth as in heaven...

Football or me

Αν ποτέ το κορίτσι σου, σου κάνει αυτό την ερώτηση, απάντησε με αυτό το μπλουζάκι! Θέλει και ερώτημα;

Don't stop...

Δεν σταματώ όταν κουραστώ. Σταματώ όταν ολοκληρώσω! Αυτό είναι το Νο1 μότο του ποδοσφαίρου.

Game of Thrones League

Τα βασίλεια και οι οίκοι της σειράς φαινόμενο αφήνουν στην άκρη το πεδίο μάχης του Game of Thrones και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν το πρωτάθλημα στην νεοσύστατη Westeros Football League!

Punks FC

Μια 11άδα βγαλμένη από τους χειρότερους εφιάλτες των «δαντελένιων» δεκαριών και των «μη μου άπτου» επιθετικών, το χαμηλότερο τάκλιν της οποίας στοχεύει στην καρωτίδα.

Yellow and black heritage

Το να είσαι κιτρινόμαυρος, σημαίνει να είσαι διαφορετικός. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια, γιατί είναι συναίσθημα που περνάει ευλαβικά από γενιά σε γενιά εδώ και δεκαετίες.

Ι need new haters

Θα σε μισούν αν είσαι πετυχημένος. Θα σε μισούν αν έχεις δίκιο. Θα σε μισούν αν είσαι δημοφιλής. Θα σε μισούν αν τραβάς την προσοχή πάνω σου. Αλλά πάντα να θυμάσαι αυτό: Σε μισούν γιατί αντιπροσωπεύεις κάτι που δεν έχουν.

Anonymous AMF

Ο "Ανώνυμος" μπορεί να θέλει να κρύψει την ταυτότητα του αλλά όχι και την αγάπη του στο ποδόσφαιρο ως Βρετανός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να φωνάξει πιο πειστικά: “Against modern football”;

From legend to legend

Ο Θρύλος των γηπέδων έχει και οπαδούς-θρύλους. Που συνεχίζουν την παράδοση όλων των ερυθρόλευκων να περνάνε την κόκκινη φλόγα από γενιά σε γενιά.

Glory Days

Από τις ένδοξες μέρες σε νέες μεγάλες επιτυχίες που θα έρθουν. Και από τον πατέρα στον γιο, στο "σπίτι" της καταπράσινης παράδοσης.

Greek Freak

Ο Γιάννης είναι ο επόμενος μεγάλος σταρ του ΝΒΑ και τα footshirts υποδέχονται στην νέα συλλογή τους, hoopshirts, τον Greek Freak που αφήνει άφωνο τον μπασκετόκοσμο.

Mourinho - Subbuteo

Ο Αριστοτέλης είχε γράψει ότι κανένα σπουδαίο μυαλό δεν είχε έστω μια μικρή δόση τρέλας. Ο Ζοσέ Μουρίνιο μάλλον θα συμφωνεί μ' αυτό...

