To Sport24.gr συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ, με αίτημα την σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ, μετά από την δέσμευση της Ένωσης Συντακτών να δεχθεί στους κόλπους της τους δημοσιογράφους που εργάζονται στα ενημερωτικά sites.

