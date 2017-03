Μεταγραφή, πρωτιές δελτίων, νέο site και το τέλος Καλογρίτσα

Ο Δημήτρης Μπαλής στην 24MEDIA

Η 24MEDIA, στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενίσχυσης της, υποδέχεται τον καταξιωμένο δημοσιογράφο Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος θα συμμετέχει σε όλα τα brands του ομίλου.

Ο Δημήτρης Μπαλής για 21 χρόνια ήταν βασικό στέλεχος του ΣΠΟΡ FM, με ραδιοφωνικές εκπομπές αυτοκίνησης, τουρισμού, οδήγησης ασφάλειας και μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με συνολικά 28 χρόνια διαδρομής στα Μέσα Ενημέρωσης, έχει εργαστεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΣΚΑΙ, ACTION24, STAR CHANNEL New Channel και ΕΤ2 σε παραγωγές αυτοκίνησης και τουρισμού (Drive & Travel, Ζώνη Ασφαλείας & On the Road)

Από το Σάββατο 4 Μαρτίου και κάθε Σάββατο 08.00 – 10.00, θα βρίσκεται στον Sport24 Radio 103,3 με την εκπομπή Drive & Travel η οποία φέτος συμπληρώνει 7 χρόνια. Θα ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να αναδείξει θέματα τουρισμού, πολιτισμού, δραστηριοτήτων αναψυχής και υπαίθρου. Επιπλέον, κάθε Δευτέρα 18.00 – 18.30, θα δίνει ραντεβού στους 103,3 με την καταξιωμένη εκπομπή, ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ, η οποία μετράει 21 χρόνια, παρουσιάζοντας όλα τα δρώμενα από τον χώρο της αυτοκίνησης. Τέλος, θα αρθρογραφεί καθημερινά, θα κάνει video παραγωγές καθώς και φωτογραφικά θέματα αυτοκίνησης και τουρισμού σε όλα brands της 24MEDIA. Και στον κόσμο του αυτοκινήτου ο Sport24 Radio 103,3 #paizeidynata

Πρωτιές για τα δελτία ΑΝΤ1 και Alpha

Το ανανεωμένο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από το ξεκίνημα του, κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης και τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Για τον Φεβρουάριο, η τηλεθέαση του άγγιξε το 21,6%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε λιγότερο από ένα μήνα ο αριθμός των τηλεθεατών που παρακολουθούν το δελτίο του ΑΝΤ1 αυξήθηκε κατά 181.000 καθώς τον Ιανουάριο ο αριθμός των τηλεθεατών ήταν 585.000 και τον Φεβρουάριο ξεπέρασε τους 766.000.

Το δε κεντρικό δελτίο του Alpha παρέμεινε η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στο κοινό 15-44, για ουσιαστική, έγκυρη και άμεση ενημέρωση. Η κυριαρχία του αποτυπώνεται με ποσοστά που αφήνουν 8,2 μονάδες πίσω τον άμεσο ανταγωνισμό (Alpha 20%, Star 14,1%, ΑΝΤ1 11,8%, ΣΚΑΪ 7,8% και ΕΡΤ1 2,1%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδήσεις του Alpha τερμάτισαν επίσης στην 1η θέση στις ηλικίες από 15 έως και 64, το μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα του τηλεοπτικού κοινού (Alpha 20%, ΑΝΤ1 15,8%, Star 15,4%, ΣΚΑΪ 10,5% και ΕΡΤ1 3,6%)

Και εγένετο… basketa.gr

Μια νέα... πορτοκαλί ιστοσελίδα η basketa.gr υπάρχει στον διαδικτυακό... αέρα από την Τετάρτη 1/3. Με φιλοσοφία "το μπάσκετ είναι διασκέδαση" και με στόχο να προσφέρει εικόνα, θέαμα, έγκυρη και σοβαρή γνώμη και πληροφόρηση, μια ομάδα έμπειρων και νεότερων δημοσιογράφων του χώρου προχώρησε στο εγχείρημα.

Το επιτελείο αποτελείται από τους Μενέλαο Σεβαστιάδη, Δημήτρη Χρυσάνθη, Σοφία Γιαλλελή, Γιάννη Λαμπίρη, Παύλο Σφενδυλάκη, Δημήτρη Ρήγα, Πάνο Παναγιωτόπουλο, Αχιλλέα Ζούγρη, Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Τάσο Λαζαρίδη, ειδικές συνεργασίες όπως τον "μετρ" των στατιστικών Γιώργο Πετρίδη, τον προπονητή Στέργιο Καλύβα για special αναλύσεις που θα κάνουν κατανοητό το άθλημα στους πάντες και εκπλήξεις που θα αποκαλύπτονται σταδιακά.

Τέλος ο Καλογρίτσας από το «Documento»

Από την εφημερίδα «Documento» ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. Την έκδοση της εφημερίδας ανέλαβε η εταιρεία Documento Media, του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Η διεύθυνση της εφημερίδας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους και διοικητικούς υπαλλήλους για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίδας και του ενημερωτικού site documentonews.gr. Οι εργαζόμενοι στο «Documento» εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση , αναφέροντας ότι «αναγκαζόμαστε για μια ακόμη φορά στους τρεις μήνες λειτουργίας της εφημερίδας να επισημάνουμε τα αυτονόητα σε όσους θεωρούν ότι τα βατράχια πρέπει να παρακολουθούν ατάραχα τα βουβάλια στον βάλτο να παλεύουν».

FB page Nίκος Μποζιονέλος , Twitter @nbozionelos

Ε-mail: nbozionelos@gmail.com