Η μιντιακή ανασκόπηση του 2016!

Τηλεοπτικά δικαιώματα, νέα και παλιά κανάλια, καναλάρχες, εφημερίδες, παρασκήνιο και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, συνοπτικά, σε ένα… φρεσκάρισμα της μνήμης.

Αποκλειστικά θέματα δεν έβγαλε και λίγα η στήλη μέσα στο 2016. Τα κυριότερα; Οι συμφωνίες της ΕΡΤ για τη μετάδοση του Euro 2016, της Formula 1, του Copa del Rey και εσχάτως της Football League αλλά και το Μουντιάλ Συλλόγων από το 2017 για τρία χρόνια, όταν ο ΟΤΕ TV (κι εδώ και λίγο καιρό Cosmote TV) πήρε το Προ-ολυμπιακό Τουρνουά, το φιλικό Ολλανδία – Ελλάδα, όταν έκλεισε η Nova το Coppa Italia, το Copa del Rey, το Κύπελλο Αγγλίας και τον τελικό του Λιγκ Καπ, το Αρόουκα – Ολυμπιακός, το Basketball Champions League, το Κύπελλο Μπάσκετ και όταν ανανέωσε το Championnat αλλά και την EuroLeague έως το 2020, όταν ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε το Χάποελ Μπέερ Σεβά – Ολυμπιακός, το τηλεοπτικό πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην EuroLeague και το Copa America όταν έκλεισε στον ΣΚΑΪ ο οποίος πήρε (παράλληλα με την Cosmote TV) και τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ειρήσθω εν παρόδω τη μεγαλύτερη τηλεθέαση μέσα στο 2016 έκανε (φυσικά) το Γαλλία – Πορτογαλία, ο τελικός του Euro 2016 με 1.788.000 τηλεθεατές, μέση τηλεθέαση 17,6% και μέσο μερίδιο 55%.

Βιβλία από δημοσιογράφους του αθλητικού χώρου κυκλοφόρησαν μπόλικα μέσα στο 2016. Με την άδειά σας η αναφορά σε τρία (αθλητικού περιεχομένου)… συν ένα. Το «Ταξίδι στ’ αστέρια» του Χρήστου Σωτηρακόπουλου για το πώς ξεκίνησε και γιγάντωσε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης με τις προσωπικές μαρτυρίες του. Το «Η τέχνη του πολέμου για το ποδόσφαιρο» του Χρίστου Χαραλαμπόπουλου όπου το ποδόσφαιρο περιγράφεται με όρους. Και το «Δευτέρα» του… δικού μας Ηλία Αναστασιάδη και το πώς γλίτωσε από το τέρας του τζόγου σε μια αληθινή, εθιστική ιστορία. Συν, το «Δεκατρία κεριά στο σκοτάδι» του Μένιου Σακελλαρόπουλου, μια ιστορία για τον θρίαμβο της ανθρώπινης θέλησης.

Γέμισε τη μιντιακή επικαιρότητα το όνομα «Καλογρίτσας». Οσο ξαφνικά εμφανίστηκε, άλλο τόσο αίφνης εξαφανίστηκε. Τον κατηγόρησαν ως «λαγό» της κυβέρνησης στη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών όπου ακούστηκε ξανά το όνομά του ύστερα από δεκαετίες, μετά την ενασχόλησή του με την εφημερίδα της Αριστεράς «Πρώτη». Ο Χρήστος Καλογρίτσας ήταν στη δημοπρασία (μέσω του γιου του, Ιωάννη), έναντι 52,6 εκατ. ευρώ έγινε υπερθεματιστής, έκτοτε επί σειρά ημερών στα δελτία ειδήσεων των Alpha και Star βγήκε στη «φόρα» ότι μόνη εγγύηση για το εν λόγω ποσό ήταν ένα… βοσκοτόπι και εντέλει, αφού δεν είχε να πληρώσει την πρώτη δόση, αποσύρθηκε. Λίγο αργότερα εξέδωσε την κυριακάτικη εφημερίδα «Document» με διευθυντή τον Κώστα Βαξεβάνη…

Δημοψήφισμα. Στα μέσα του 2015 έλαβε χώρα, θα μας απασχολεί για χρόνια. Τότε, εν μέσω «καυτών» πολιτικών εξελίξεων, είχαν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εννέα δημοσιογράφοι με, αρχικώς, τον Γιάννη Πρετεντέρη να αθωώνεται και να επιβάλλεται ποινή διαγραφής στους Σταμάτη Μαλέλη, Άρη Πορτοσάλτε και Νίκο Κονιτόπουλο του ΣΚΑΪ, απόφαση που εντέλει κατέπεσε σε δεύτερο βαθμό, τον Οκτώβριο, αφού οι τρεις δημοσιογράφοι είχαν ασκήσει έφεση στην αυταπάγγελτη δίωξη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ενωσης.

ΕΠΟ, Super League και Football League είχαν να κάνουν και με μιντιακό ρεπορτάζ μέσα στο 2016. Ελέω των καθυστερημένων ενεργειών της ΕΠΟ δεν είδαμε ποτέ τηλεοπτικά (αλλά σε live streaming) αγώνες της Εθνικής, όπως ορισμένα φιλικά αλλά και το ματς των προκριματικών στο Γιβραλτάρ ενώ ο τελικός Κυπέλλου άλλαξε ημερομηνία καμιά δεκαριά φορές για να διεξαχθεί Τρίτη, κεκλεισμένων των θυρών και με μετάδοση live delay! Η Football League ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και μόλις στα μέσα Δεκεμβρίου έγινε συμφωνία με την ΕΡΤ για μεταδόσεις (δύο ανά αγωνιστική) μέσω της ΕΡΤ3 - και ενώ οι περισσότερες ομάδες είχαν στραφεί στο live streaming και σε εταιρεία επί πληρωμή). Η δε Super League έχει πρόταση της (κύριας, και όχι με… λίγα χρήματα, χορηγού) Nova για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, play offs κλπ. και ποιεί τη νήσσαν εδώ και καιρό.

Ζητήματα (πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, πάσης φύσεως) υπήρξαν πολλά μέσα στο 2016. Το κυριότερο εξ αυτών όμως που απασχολεί όλη την ήπειρο είναι το προσφυγικό. Και η Ελλάδα βρέθηκε εν μέσω αυτού. Τούτο το άρθρο κάνει ανασκόπηση, δεν ψάχνει τα δημοσιογραφικά «πώς» και «γιατί» της καθημερινότητάς μας. Εξ ου και προτάσσεται το κείμενο «Η ντροπή της Ευρώπης - Οδοιπορικό από την Ειδομένη έως το Χέρσο που δύσκολα ξεχνάς» από τον Μάρτιο στο news247.gr ως το από τα κορυφαία (αν όχι το κορυφαίο) ρεπορτάζ στον χώρο των digital media για το έτος που φεύγει…

Hρθαν… για να μείνουν. Δύο νέα projects της 24Media μέσα στο έτος που φεύγει «σημάδεψαν» ήδη τον ελληνικό digital χάρτη. Μέσα στο έτος ξεκίνησε και το PopCode φιλοδοξώντας να αφήσει το στίγμα του, να συγκεντρώνει και να προάγει την συζήτηση για την ποπ κουλτούρα μέσα και έξω από τα στενά όρια της ελληνικής πραγματικότητας, όντας ένα website μέσα στο Oneman. Συνάμα, ενώ πήρε… σάρκα και οστά το project με το πρώτο αθλητικό Escape Room στην Ελλάδα: ένα καταπληκτικό σενάριο, όπου καλείσαι να κλέψεις το κύπελλο της διοργάνωσης, βασισμένο στη φετινή Turkish Airlines EuroLeague!

Θαύμα, βάσει του advertising της Nova, είναι η νέα υπηρεσία Nova Οn Demand που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση. Με την υπηρεσία που λανσαρίστηκε μέσα στο ’16, όλοι οι συνδρομητές Nova3play συνδέοντας τον Novabox αποκωδικοποιητή τους στο internet, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο να παρακολουθούν μέσω δορυφόρου το πιο πλούσιο και πλήρες περιεχόμενο που προσφέρουν τα κανάλια της Nova ή να επιλέξουν «on demand» στο τηλεκοντρόλ τους, και να παρακολουθήσουν μέσω internet ότι αυτοί θέλουν και όσες φορές θέλουν.

Ιδιαίτερες ήταν οι συνθήκες στον χώρο μέσα στο ’16 με αποτέλεσμα οι μιντιακές «μεταγραφές» και οι αποχωρήσεις να μη λείψουν. Από τις κυριότερες, καθότι είχε συμφωνήσει με το κανάλι One του Βαγγέλη Μαρινάκη, η αποχώρηση του Νίκου Χατζηνικολάου από το Star, από το οποίο έφυγε και ο Τάσος Τέλλογλου με προορισμό τον ΣΚΑΪ, όπου μεταπήδησε και ο Γιώργος Παπαχρήστος από τον ΔΟΛ, απ’ όπου έφυγε η Αφροδίτη Γραμμέλη για να πάει στο «Πρώτο Θέμα». Οι μεγαλύτερες απώλειες ήταν, ευλόγως, του Mega με τη Μαρία Σαράφογλου να μεταπηδά στον ΑΝΤ1.

Καναλάρχες είχαμε, λίγο έλειψε να έχουμε και άλλους, νέους «παίκτες» στο τηλεοπτικό status quo. Ωστόσο, μετά την απόβαση του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας του νόμου Παππά που διενέργησε τη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών, κάθε ενέργεια από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη (που δημόσια έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στον εν λόγω χώρο και από τη στήλη είχατε ενημερωθεί εγκαίρως για τούτο), έπεσε σε… τείχος: πρώτα της Digea και κατόπιν του ΕΣΡ. Αρα, μέχρι να γίνει νέος διαγωνισμός (αν και πότε και εφόσον…), η μόνη τους εναλλακτική είναι να επενδύσουν σε υπάρχον κανάλι, οπότε η… ποδοσφαιροποίηση της τηλεοπτικής αφοράς (παρουσία και του Γιάννη Αλαφούζου, με τον ΣΚΑΪ) θα πρέπει να περιμένει. Και δεν είναι και φτηνό τούτο το ενδιαφέρον, θυμηθείτε την ατάκα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ότι «κόστισε τρία… Champions League στον Μαρινάκη η άδεια!». Στην αντίπερα όχθη (sic) ο Γιάννης Αλαφούζος ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου καναλιού ΣΚΑΪ24.

Λαμπράκης. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία επί σειρά δεκαετιών στον χώρο τον ελληνικών media, κυρίως εντύπως. «Παιδί» του ο ΔΟΛ που έγραψε τη δική του πορεία, με επιτυχία. Και το τέλος δείχνει αναπόφευκτο καθώς ο Δεκέμβρης του 2016 αποτέλεσε τη θρυαλλίδα των εξελίξεων στο ιστορικό συγκρότημα. Οι ευθύνες του Σταύρου Ψυχάρη, ακέραιες. Η παρουσία στην κυβέρνηση κόμματος που δεν είχε / δεν ήθελε σχέσεις με τον ΔΟΛ και τα πάμπολλα προβλήματα του Ψυχάρη (οικονομική στενότητα κατά τον ίδιο – και μείωση εσόδων, μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί και διώξεις από τη Δικαιοσύνη για παρανομίες και παρατυπίες) φέρνουν το συγκρότημα να πνέει τα λοίσθια και εκατοντάδες εργαζόμενους να μην ξέρουν τι τους ξημερώνει…

Μega. Το επί σειρά ετών κορυφαίο κανάλι από πλευράς δημοτικότητας, τηλεθέασης και εσόδων έφτασε στα μέσα του έτους στο κατώτατο σημείο, αφότου απορρίφθηκε η συμμετοχή του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Και είναι τόσο ισχυρό το brand name του που, καίτοι από το καλοκαίρι παίζει μόνο επαναλήψεις, η τηλεθέασή του είναι ψηλά! Το πώς έφτασε το megaλο κανάλι στο σημείο μηδέν είναι γνωστό. Και φέρουν ευθύνη κυρίως οι μέτοχοί του που, αν και ενημερώθηκαν από τις συστημικές τράπεζες ότι θα γινόταν νέα «εξυπηρέτηση» του χρέους με αντάλλαγμα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25+ εκατ. ευρώ, η ΑΜΚ δεν έμελλε να γίνει ποτέ, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία διαρκείας και το μέλλον του μόνο ευοίωνο δεν δείχνει.

Νεκροί στα πρωτοσέλιδα ή στην κάμερα μιας εκπομπής. Η δημοσιογραφία των νεκρών... Ρεπόρτερ, τον Φεβρουάριο, ξυλοκοπήθηκε άγρια από συγγενείς Παντελή Παντελίδη όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφίες. Η δε κηδεία του αδικοχαμένου τραγουδιστή μετατράπηκε στο υπ’ αριθμόν ένα «εμπορικό» σόου των ημερών, με live κάλυψη του τελευταίου «αντίο», συνδέσεις, ρεπορτάζ, δάκρυα. Κι αν η λέξη «ντροπή» είναι λίγη, ρωτήστε στο Epsilon TV τι τηλεθέαση έκαναν. Είναι ευθύνη του τηλεθεατή, και όχι του καναλιού. Αλλωστε, όπως έγραψε ο Ηλίας Αναστασιάδης στο Oneman.gr, ο θάνατος δεν φτιάχτηκε για τα social media.

Ξέρεις, βλέπεις, νομίζεις και άλλες τέτοιες παρόμοιες προστακτικές διαβάζεις από τη Νίκη Μπάκουλη. Η οποία προ δύο μηνών έγραψε, ανέλυσε και κυρίως εξήγησε τους λόγους που «Ένα τηλέφωνο, όλη σου η ζωή» καθώς η διανομή του τηλεοπτικού προϊόντος, αλλάζει. Ενδεικτικό ότι οι Ολυμπιακοί του Ρίο ήταν η πρώτη περίπτωση Αγώνων που είχαν επίσημη εφαρμογή, για κινητά και tablets και το το 85% αυτών που παρακολούθησαν τους αγώνες στην τηλεόραση, παράλληλα «έμπαινε» και στην εφαρμογή, για περισσότερες λεπτομέρειες, σε πραγματικό χρόνο (τακτική που είναι γνωστή ως second screen).

ΟTE TV δεν υπάρχει πλέον ως brand name, από τις 14 Νοεμβρίου έδωσε τη θέση του στην Cosmote TV με τη συνένωση της δορυφορικής και της ευρυζωνικής πλατφόρμας του ομίλου. Η οποία προσφέρει πλέον ένα σύνολο υπηρεσιών κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη αλλά και δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα που θες, όπως θες και όποτε θες σε έναν νέο κόσμο προηγμένων, διαδραστικών υπηρεσιών που αλλάζουν την εμπειρία της θέασης με διαδραστικές οικιακές αλλά και on the go τηλεοπτικές υπηρεσίες. Γνωστό πια ότι ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση δεν αλλάζει: άλλαξε ήδη. Ανάμεσα σε άλλες συμφωνίες, ξεχώρισε αυτή τα Walt Disney Studios που πέρα από ταινίες α’ προβολής συμπεριλαμβάνει και τη μετάδοση των βραβείων Οσκαρ.

Παίζει δυνατά, ολοένα και πιο δυνατά και αποτελεί τον πλέον ανερχόμενο σταθμό γενικώς αλλά και ήδη μια δύναμη στα αθλητικά ερτζιανά. Δύο χρόνια παρά… κάτι, αφότου εντάχθηκε υπό την ομπρέλα της 24MEDIA, ο Sport24 Radio 103,3 έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με διαρκώς αυξητική τάση στους αριθμούς αλλά και μεγάλο μερίδιο ακροαματικότητας. Εχοντας διανύσει ένα 2016 με εξαιρετικές προσθήκες (όπως η μεταγραφή της χρονιάς των «φουνταριστών» Γιώργου Θαναηλάκη και Μηνά Τσαμόπουλου), «λαοφιλείς» εκπομπές και πρόγραμμα που τα έχει… όλα, δείχνει άκρως ανοδικά δείγματα γραφής στον δύσκολο χώρο του ραδιοφώνου. Εσχάτως εκπέμπει και σε Κύπρο αλλά και νότιο Αιγαίο.

Ρεκόρ. Και τι ρεκόρ! Τον περασμένο Αύγουστο το Sport24.gr, η πρώτη αθλητική ιστοσελίδα της Ελλάδας έκανε νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας στο ελληνικό ίντερνετ για αθλητική ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AT Internet/ΕΝΕΔ: 4.306.880 μοναδικοί χρήστες! Τι και αν ήταν ο κλασικός μήνας διακοπών; Το Sport24.gr ήταν παντού και ξεπέρασε τον εαυτό του, χάρη σε εσάς! Μέσα από την εφαρμογή του Sport24.gr για iOS συσκευή ή Android, μέσα από τα άρθρα της ιστοσελίδας σε mobile μορφή, μέσα από την τεράστια παρέα στο facebook και στα υπόλοιπα social media, μέσα από τη νέα πλατφόρμα των μεταγραφών αλλά και μέσα από τον player του Sport24 Radio 103.3, είχαμε τον τρόπο να μας βρίσκετε παντού… Και μας βρήκατε, γιατί όταν υπάρχουν αθλητικά γεγονότα, ο Έλληνας ξέρει που πρέπει να απευθυνθεί για να ενημερωθεί. 4.306.880 «ευχαριστούμε».

ΣτΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας που έκανε… άνω κάτω κυβέρνηση και κανάλια. Η κυβέρνηση ήθελε διαγωνισμό και τέσσερις άδειες πανελλαδικές εμβέλειας, τον έκανε με ένα κάρο ευτράπελα και λίγο καιρό μετά, 26 Οκτωβρίου εν προκειμένω, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι ήταν αντισυνταγματικός ο περιβόητος «νόμος Παππά» (στις αρχές του ’17, που θα καθαρογραφεί η απόφαση, θα μάθουμε ακριβώς γιατί…). Αρα, φτου κι από την αρχή, παρά τα 246 εκατ. ευρώ σε μια διαδικασία που κράτησε… 66 ώρες και στην αρχή είχε «μέσα» και τον Χρήστο Καλογρίτσα μέχρι που… κόπηκε (και τον διαδέχθηκε ο Ιβάν Σαββίδης) καθώς ήταν επιβεβλημένη (για τη νομιμότητα) η συγκρότηση ενός νέου ΕΣΡ, κάτι που εντέλει έγινε στις 10/11 και το 2017 (κάποια στιγμή…) θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός. Όχι όμως με (μόνο) τέσσερις άδειες… Όλα ξεκίνησαν όμως από το... βρώμικο '89 της ελληνικής τηλεόρασης!

Τύπος, και δη αθλητικός. Αντέχει, εν μέσω κρίσης, με δυσκολίες. Με μόνη «απώλεια» μέσα στο 2016 την εφημερίδα «Αθλητική Ημέρα» που δεν πούλαγε καν τετραψήφιο, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του εκδότη της Παναγιώτη Μαυρίκου ο οποίος στις αρχές του έτους είχε συλληφθεί με την κατηγορία των εκβιασμών και σκοτώθηκε τον Ιούνιο. Άλλες αλλαγές ήταν η μείωση της τιμής της «Sportday» από 1,3 ευρώ στα 90 λεπτά, από 1 Ιουνίου και το 1,20 (από 1 ευρώ) της «Live Sport», δύο φορές η «Goal News» δεν κυκλοφόρησε ελέω απεργιών στον ΠΗΓΑΣΟ για καθυστερήσεις στα δεδουλευμένα ενώ στα τέλη Απριλίου όλες μαζί οι εφημερίδες συνασπίστηκαν κατά των απεργιών της ΕΣΗΕΑ. Εντέλει άλλες κυκλοφόρησαν, άλλες όχι όμως για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητικού Τύπου υπήρξε σύμπνοια… New entry πρόσφατα η σαββατιάτικη «Forza» για τον ΠΑΟΚ (αρχικώς στη βόρεια Ελλάδα – και βλέπουμε).

Υψηλότατες… πτήσεις έκαναν μέσα στο 2016 στο διαδίκτυο τα μεγαλύτερα sites της 24Media, του μεγαλύτερου –και διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου Digital Media & Technology οργανισμού στην Ελλάδα, ο οποίος συνέχισε και τη μεταγραφική του ενίσχυση με τις προσθήκες, σε καίριες θέσεις, των Κώστα Αρβανίτη και Πέτρου Ευθυμίου. Το Oneman.gr έκανε ρεκόρ επισκεψιμότητας τον Ιούνιο με 1.517.928 μοναδικούς χρήστες (unique browsers) λίγο πριν γιορτάσει τα πέντε του χρόνια. Λίγο νωρίτερα το Ladylike.gr είχε περάσει σε επταψήφιο αριθμό επισκέψεων συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία (ξεχώρισε το άρθρο της Νατάσας Παζαΐτη για τον καρκίνο του μαστού). Συνάμα το Contra.gr έσβησε… 15 κεράκια, το ΝΒΑ Greece έγινε πέντε ετών με #ThisIsWhyWePlay και το news247.gr συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σε αναγνωσιμότητα αλλά και στα social media.

Φωτογραφία, όσο ελληνική… καμία. Τον Απρίλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και η εφημερίδα «New York Times» τιμήθηκαν από κοινού με τα βραβεία Πούλιτζερ στην κατηγορία «Breaking News» για τη φωτογραφική κάλυψη της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το απονεμήθηκε στην ομάδα φωτογράφων του Thompson Reuters, στους οποίους ήταν και τρεις Ελληνες, οι όποιοι και αποτύπωσαν την προσφυγική κρίση με τον φακό τους: Γιάννης Μπεχράκης, Άλκης Κωνσταντινίδης και Αλέξανδρος Αβραμίδης.

Χορηγίες. Ολες οι ελληνικά τράπεζες ανακοίνωσαν και δημοσιοποίησαν ανακοίνωσαν μέσα στον Μάιο του 2016 τις διαφημιστικές τους δαπάνες για το έτος 2015, δημοσιοποιώντας τις λίστες με τα Μέσα στα οποία προβλήθηκαν, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα». Αθροίζοντας όλα τα χορηγικά πακέτα ανά όμιλο ΜΜΕ, από όλες τις τράπεζες, τη μεγαλύτερη χορηγία πήραν τα Μέσα της οικογένειας Αλαφούζου ("Καθημερινή", ΣΚΑΪ κλπ.) με 3.468.730 ευρώ κι ακολούθησε με 2.920.345 ευρώ ο ΔΟΛ του Σταύρου Ψυχάρη ("Τα Νέα", "Βήμα", in.gr κλπ).

Ψηφιακός Αθλητικός Τύπος (αλλά όχι υπογραμμός) και Κώδικας Δεοντολογίας. Στις 30 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε από την ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου) ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης. Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο κώδικας; Τα εξήγησε σε ένα από τα καλύτερα φετινά του κείμενα ο content director της 24 Media Μάνος Μίχαλος αναφερόμενος σε μια «ιστορική αν και οξύμωρη στιγμή»: ήταν η πρώτη φορά που γίνεται θεσμική ταύτιση της λέξης «δημοσιογραφία» με όσους «δουλεύουν στα sites», φράση την οποία υποτιμητικά χρησιμοποιούν συχνά οι δημοσιογράφοι των παραδοσιακών Μέσων. Και ήταν πραγματικά σημαντικό για τους δημοσιογράφους του χώρου, την ώρα που η ΕΣΗΕΑ εξακολουθεί να κοιτάζει από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των εργαζομένων στα Ψηφιακά Μέσα.

Ωραία είναι ( επί προσωπικού το σχόλιο…) να επικοινωνείς με τον αναγνώστη για θέματα media… Στο e-mail της στήλης στείλατε, μέσα σε ένα χρόνο (και δεν μετράω τα τελευταία 24ωρα), ως δείχνουν τα «εισερχόμενα», 4.631 μηνύματα με παρατηρήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες και, κυρίως, απορίες αλλά και… ειδήσεις (ω, ναι).

Καλές γιορτές, καλή χρονιά με υγεία σε όλους – και όλα τα άλλα έρχονται.

ΥΓ. Εκτός… αλφαβηταριού όσοι του χώρου «έφυγαν» το 2016 από κοντά μας: μεταξύ άλλων ο Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, ο Κώστας Μήτσης, ο Αλέξανδρος Βέλλιος, ο Γιώργος Καστρινάκης και ο Γιώργος Γεωργιάδης…



