Game Changer Women of Influence

To Game Changer in Women of Influence, φιλοδοξεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία και κοινωνία και να συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας, που εμποδίζει την πρόσβαση των πετυχημένων, επαγγελματικά, γυναικών σε θέσεις υψηλής επιρροής και κύρους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επιφανείς εκπρόσωποι της ΕΕ, της Πολιτείας, της Κοινωνίας των Πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο συνέδριο έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους με ομιλία οι: Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Microsoft Hellas, Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Δρ. Αντιγόνη Δήμα, Ερευνήτρια Γενετικής, ALEXANDER FLEMING, Biomedical Sciences Research Center, Χριστίνα Οικονόμου, Σχεδιάστρια μόδας, Camille Egloff, Partner & Managing Director, The Boston Consulting Group, Athens, Monika Ekstrom, Head of Sector of Political Reporting and Policy Analysis, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Mareva Grabowski, Ιδρύτρια και Αντιπρόεδρος, Endeavor Greece, Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής, Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Καραγιάννης, Ψυχολόγος, Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, The People's Trust, Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας, Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Intersys, Ανδρέας Λιάκος, HR Manager Commercial, Mondelez Hellas, Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Coach / CEO, Life Clinic Group, Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Vodafone Greece, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αναπλ. Γενική Διευθύντρια, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αναστασία Σιδέρη, Πρόεδρος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύντρια Επικοινωνίας, The Coca Cola Company CSE, Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ, Τατιάνα Σταματελοπούλου, Κυβερνήτης, Aegean, Σωτήρης Σταματίου, Group Human Resources Director, Ίδρυμα Ωνάση, Παύλος Τσίμας Editor-At-Large, The Huffington Post Greece.

Υποστηρικτής του συνεδρίου είναι η ORACLE. Επίσημος Αερομεταφορέας της εκδήλωσης είναι η AEGEAN, ενώ το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου είναι η Direction Business Network με τα AdBusiness, Retail Business, CSR & HR Review, BusinessNews.gr και η Huffington Post Greece.

