Τιλί: "Να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας"

Ο Κιμ Τιλί παραχώρησε συνέντευξη στο Sport24.gr , μιλώντας για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν, ο οποίος έχει στόχο φέτος να παίξει ένα περισσότερο γρήγορο μπάσκετ. Ο 29χρονος Γάλλος φόργουορντ, αναφέρθηκε στον ρόλο που του έχει δώσει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, στον οποίο απαγορεύονται τα λάθη και επιτρέπονται τα ελεύθερα τρίποντα και τόνισε πως μόνο να μάθει έχει στην θέση "4" με τον Γιώργο Πρίντεζη τον οποίο και εκθείασε. Έχει στόχο την συμμετοχή του στο Final Four και θέλει να κάνει περήφανους τους φιλάθλους των "ερυθρολεύκων" στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό.

-Πως αισθάνεσαι που πλέον είσαι παίκτης της ομάδας του Ολυμπιακού; Πως είναι οι πρώτες σου βδομάδες με τα ερυθρόλευκα;

"Νιώθω πολύ καλά που είμαι μέλος μιας σπουδαίας και θρυλικής ομάδας όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει γράψει την δική του ιστορία στην Ευρώπη. Πριν έρθω στον Ολυμπιακό, άκουγα και μου είπαν πως πρόκειται για μία ομάδα-οικογένεια, με καλό κλίμα στα αποδυτήρια, που λειτουργεί ομαδικά και όλα αυτά τα έχω συναντήσει και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός. Ήρθα σε μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη και αυτό μου δημιουργεί νέα κίνητρα και φιλοδοξίες. Στον Ολυμπιακό με έχουν κάνει ήδη να νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας. Είμαι περήφανος που βρίσκονται στον Ολυμπιακό και αυτό το καλό κλίμα θα με βοηθήσει ώστε να βγάλω και τον καλύτερο μου εαυτό στο γήπεδο".

-Τι γνώριζες για τον Ολυμπιακό πριν συμφωνήσεις να έρθεις στην ομάδα; Τι εικόνα είχες για την δυναμική του;

"Ήξερα πως θα έρθω σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το back-to-back στην EuroLeague το 2012 και το 2013 και μετρά τέσσερις τελικούς Final Four τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτό δείχνει την δυναμική του, αλλά και την διάρκεια που έχει στην κορυφή της Ευρώπης. Έχει μία σπουδαία ομάδα, με ποιότητα που βασίζεται όλα αυτά τα χρόνια σε καλούς Έλληνες παίκτες, με τους ξένους που έρχονται να δίνουν πάντα βοήθεια, ταιριάζοντας στο σύνολο. Είναι μία ομάδα που έχει αρχές, ξεκάθαρη φιλοσοφία και ρόλους. Ελπίζω λοιπόν να ταιριάξω και εγώ σε αυτή την χημεία της ομάδας. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει τρομερούς φιλάθλους. Πάντα ήταν δύσκολο να παίζεις στο ΣΕΦ απέναντι σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, που δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του".

-Τι στυλ μπάσκετ θα θελήσει να παίξει φέτος ο Ολυμπιακός;

"Αίσθηση μου είναι πως θα θελήσουμε να παίξουμε ένα μπάσκετ, στο οποίο θα επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε την αθλητικότητα μας. Θέλουμε να βγάλουμε σκληράδα στα παιχνίδια μας στην άμυνα. Από την άμυνα θα ξεκινά το παιχνίδι μας. Έχουμε οδηγία και κατεύθυνση να παίξουμε ένα γρήγορο μπάσκετ. Είναι στόχος μας να πηγαίνουμε όσο περισσότερο συχνά γίνεται στο τρανζίσιον. Θέλουμε να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο, να σκοράρουμε στον αιφνιδιασμό. Και γενικότερα, θέλουμε να κινηθούμε και σε πιο γρήγορες επιθέσεις στο σετ παιχνίδι. Θα είναι από τα βασικά μας στοιχεία το πικ-εν-ρολ στην επίθεση, αλλά το νούμερο ένα όπλο μας για φέτος, θέλουμε να είναι η καλή και σκληρή μας άμυνα. Άλλωστε, το ξέρω καλά όλα αυτά τα χρόνια, στα οποία αντιμετώπισα τον Ολυμπιακό, πίστεψε με, ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις πιο σκληροτράχηλες ομάδες που αντιμετώπισα. Και αυτή την παράδοση που έχει στην αμυντική του λειτουργία, θέλουμε να την κρατήσουμε και φέτος".

-Ποιος είναι ο ρόλος που θέλει να δώσει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στον Κιμ Τιλί;

"Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους και ο κόουτς Σφαιρόπουλος έχει το πλάνο του για εμένα. Για τον χρόνο που θα χρειαστεί να παίζω, οφείλω να είμαι πάντα 100% συγκεντρωμένος και να βοηθάω την ομάδα κάθε φορά που θα έρχομαι από τον πάγκο. Θα πρέπει να βγάζω σκληράδα στην άμυνα και να περιορίσω τα λάθη μου. Απαγορεύονται τα λάθη και θα πρέπει να είμαι πάντα προσεκτικός στις επιλογές και στις αποφάσεις μου. Στην επίθεση, θα πρέπει να αξιοποιήσω την ικανότητα που έχω στα τρίποντα, χωρίς όμως να κάνω υπερβολές και να δίνω λύσεις στο σκορ στον Ολυμπιακό όταν θα βρίσκομαι μέσα στην ρακέτα. Όποτε όμως θα είμαι ελεύθερος στην περιφέρεια, ο κόουτς θέλει από εμένα να παίρνω πάντα αυτά τα σουτ και να μην διστάζω. Γενικότερα, θα πρέπει αν είμαι λειτουργικός και ομαδικός μέσα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στην κυκλοφορία της μπάλας. Έχω αθλητικά προσόντα και ο κόουτς περιμένω από εμένα να αξιοποιήσω το μέγεθος μου, το άλμα μου, την ταχύτητα μου, την ενέργεια μου. Στόχος μου είναι να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις του ρόλου μου. Είναι σημαντικό κομμάτι και τα ριμπάουντ. Να έχω το μυαλό μου όχι μόνο σε εκείνα στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, ώστε να ανανεώνω τις επιθέσεις του Ολυμπιακού".

-Τι σημαίνει για εσένα το να συνεργαστείς με το κορυφαίο "4άρι" της περσινής EuroLeague, τον Γιώργο Πρίντεζη;

"Είμαι χαρούμενος που θα έχω για συμπαίκτη τον Γιώργο Πρίντεζη. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμένα. Είναι σπουδαίος και έμπειρος παίκτης. Είναι παίκτης υψηλής κλάσης, έχει ποιότητα και είναι εξαιρετικός όταν κινείται κοντά στο καλάθι. Έχει ξεχωριστή επαφή με το καλάθι στην επίθεση. Έχει βάλει μεγάλα σουτ στην καριέρα του. Έχω να μάθω από εκείνον και συνεργαζόμενος μαζί του μπορώ να γίνω καλύτερος παίκτης. Θα παίζουμε στην ίδια θέση και πιθανότατα να βρεθούμε ελάχιστες φορές μαζί στο παρκέ, αλλά νομίζω πως σύμφωνα με τα αγωνιστικά μας χαρακτηριστικά αλληλοσυμπληρωνόμαστε και μπορούμε να κάνουμε ένα εξαιρετικό δίδυμο στο "4". Υπάρχει φυσικά και ο Δημήτρης Αγραβάνης, οπότε στην θέση του πάουερ-φόργουορντ έχουμε βάθος. Ο Πρίντεζης δίνει μεγάλη ώθηση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και είμαι ευθύνη για εμένα όταν θα τον αντικαθιστώ στο παρκέ, να μπορέσω να κρατήσω υψηλό το επίπεδο της έντασης Το σίγουρο είναι πως θα βελτιωθώ και θα γίνω καλύτερος παίκτης παίζοντας μαζί του στις προπονήσεις. Είναι εξαιρετικός στην επίθεση και σίγουρα θα με κάνει καλύτερο αμυντικό".

-Πρόκληση για εσένα η δυνατότητα να αγωνιστείς σε ένα Final Four με τον Ολυμπιακό;

Για εμένα είναι όντως ένα όνειρο να αγωνιστώ σε ένα Final Four. Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ στην καριέρα μου σε ένα Final Four και ο Ολυμπιακός μπορεί να μου δώσει αυτή την δυνατότητα. Από το πρώτο μας μίτινγκ σαν ομάδα, θέσαμε στόχο την πρόκριση στο Final Four. Δεν μπορεί άλλωστε να μην είναι αυτός στόχος για τον Ολυμπιακό, όταν έχει παίξει 4 τελικούς τα τελευταία 6 χρόνια στην EuroLeague".

-Ανυπομονείς για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό; Θα είναι το πρώτο σου ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες...

"Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ένα μεγάλο ελληνικό ντέρμπι. Θα έλεγα πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης. Υπάρχει μεγάλη παράδοση και γνωρίζω πως υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και πάντα αγωνίζονται στα ρόστερ τους σπουδαίοι παίκτες, αλλά και προπονητές. Ανυπομονώ να ζήσω το παιχνίδι, αν και με στεναχωρεί το γεγονός πως δεν θα έχουμε φιλάθλους στο πλευρό μας. Ξέρω όμως πως οι φίλαθλοι μας, οι οποίοι λατρεύουν αυτή την ομάδα, θα παρακολουθούν με πάθος το παιχνίδι και θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους και υπερήφανους. Όλοι μας θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με μία μεγάλη νίκη".