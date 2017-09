Ο Γιώργος Πρίντεζης δεν θα άλλαζε τίποτα στην καριέρα του

Πέρσι, μας κόστισε και μας έλειψε η παρουσία του Ματ (Λοτζέσκι). Ήταν ένας πολύτιμος παίκτης για εμάς και η απουσία του φάνηκε τόσο στο Final Four, όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το βάρος να πέσει περισσότερο σε 2-3 παίκτες, με αποτέλεσμα να... κλατάρουν στο τέλος. Φέτος, αυτό που βλέπω, είναι πως έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το ρόστερ και οι 12 παίκτες σχεδόν, μπορούν επιθετικά να κάνουν την... ζημιά στον αντίπαλο. Έχουν όλοι τους επιθετικό ταλέντο και μέσα από την καλή λειτουργία της ομάδας, θα είναι σε θέση ο καθένας να δώσει τον καλύτερο του εαυτό".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR