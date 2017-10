Μακλίν: "Ξέρω σε ποια ομάδα έχω έρθει"

Ξέρω πως αγωνίστηκαν στην θέση μου σπουδαίοι Αμερικανοί σέντερ που έχουν διακριθεί στην EuroLeague, όπως οι Χάινς, Ντάνστον και Χάντερ και μακάρι να καταφέρω να διακριθώ και εγώ, όπως και εκείνοι, με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας τίτλους, συμμετέχοντας σε Final Four. Βέβαια, είμαι κάπως διαφορετικός παίκτης σε σχέση με εκείνους, δεν έχουμε πολλά κοινά αγωνιστικά στοιχεία. Θα έλεγα πως έχουμε διαφορετικά ταλέντα, αλλά εύχομαι να γίνω και εγώ ένας παίκτης που θα μπορέσει να αφήσει το στίγμα του και την συνεισφορά του σε αυτή την ομάδα όπως και εκείνοι".

"Καταρχάς, θέλω να σου πω πως γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιο είναι το μέγεθος της ομάδας που έχω έρθει. Ο Ολυμπιακός είναι ο φιναλίστ της περσινής EuroLeague, έχει κάνει το back-to-back το 2012-2013 με παίκτες που βρίσκονται ακόμη και σήμερα στην ομάδα και μετράει συνολικά 4 τελικούς Final Four τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, με ιστορία, με παράδοση και με συνέπεια στις επιτυχίες. Αυτό από μόνο του με γεμίζει ευθύνη. Είναι τιμή μου και χαρά που φοράει την φανέλα αυτής της ομάδας.

