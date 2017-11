Παρουσία Βασιλειάδη η ημερίδα για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο

"Football leaks. Tackling corruption in European Sport", είναι ο τίτλος της εκδήλωσης στην οποία ομιλητής θα είναι μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης.

Ο κ. Κούλογλου, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας GUE/NGL (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών) θα προλογίσει την εκδήλωση η οποία χωρίζεται σε δύο επί μέρους τομείς.

Ο πρώτος αφορά τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο (Combatting Corruption In Sport - What must be done), όπου θα τοποθετηθεί ο Γιώργος Βασιλειάδης, καθώς και ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και νυν Τεχνικός Διευθυντής της Παναχαϊκής, Κώστας Κατσουράνης. Οι υπόλοιποι ομιλητές είναι οι Στέλιος Φαζάκης (δικηγόρος, σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Διαφθοράς) και Τζορτζ Πάτερσον και Παουλίνα Τόμτσικ (αξιωματούχοι της Ε.Ε., τομέας αθλητισμού)

Στη συνέχεια το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με ζητήματα ντόπινγκ και "στημένων" αγώνων "Prevention of doping and match fixing" όπου θα μιλήσουν οι Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης (Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Βασίλης Μπαρμπούκης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Χάγιο Σέπελτ (Γερμανός δημοσιογράφος ειδικευμένος σε θέματα ντόπινγκ), Πιμ Βερσουρέν (Ερευνητής, ειδικός συνεργάτης του γαλλικού ινστιτούτου διεθνών και στρατηγικών υποθέσεων) και Ελισάβετ Αργυρώ Μανώλη (Λέκτωρ στην επικοινωνία και το αθλητικό marketing στο Πανεπιστήμιο του Loughborough).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ