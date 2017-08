Νεϊμάρ: "Ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου"

Λίγες ώρες αργότερα, ο 25χρονος επιθετικός, με ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε τη χαρά του για την τρομερή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της γαλλικής ομάδας.

"Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε συγκινημένοι απ' την τρομερή υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ", αναφέρει στο video που ανέβασε στο δημοφιλές social media, το οποίο συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: "Ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου δεν το είχα φανταστεί".

Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso #ObrigadoSenhor J'ai jamais imaginé ça même dans mes meilleurs rêves. #mercimondieu @psg A post shared by Nj neymarjr (@neymarjr) on Aug 6, 2017 at 1:56pm PDT

Photo Credits: AP Photo/Francois Mori